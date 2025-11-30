В ДТП под Самарой пострадали три человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 30 ноября, на 2 км дороги "Подъезд к Самаре" в Красноярском районе столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области