В ДТП под Самарой пострадали три человека

В воскресенье, 30 ноября, на 2 км дороги "Подъезд к Самаре" в Красноярском районе столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110, передает ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло в 13:20. Столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 18-летнего водителя и ВАЗ-2110, за рулем которого находился 23-летний мужчина.
С места ДТП госпитализированы три пассажира ВАЗ-2114. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!