В Большечерниговском районе автомобиль слетел с трассы и перевернулся

В субботу, 29 ноября, в 5:51 на ул. Аэродромная в селе Большая Черниговка в ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС