В Тольятти госпитализировали водителя, который врезался в бетонный столб

В воскресенье, 30 ноября, в 3:40 Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадал 24-летний водитель Opel Astra, передает ГУ МВД по Самарской области.
Сообщается, что мужчина ехал по ул. Дзержинского в направлении проспекта Ст. Разина. В пути следования, возле дома № 2А, по ул. Ворошилова, он наехал на опору контактной сети для троллейбусов.
Водителя госпитализировали.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!