В Тольятти госпитализировали водителя, который врезался в бетонный столб

В воскресенье, 30 ноября, в 3:40 Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадал 24-летний водитель Opel Astra, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области