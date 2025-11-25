В Самаре 13-летняя девочка попала под колеса "Весты"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 24 ноября, в 7:40 в Железнодорожном районе Самары под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка, передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области