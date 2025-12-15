На трассе М-5 в Самарской области фура въехала в трактор

В понедельник, 15 декабря, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с участием большегруза и трактора. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 9:22 на 1112 км трассы М-5 столкнулись фура Mercedes и трактора МТЗ-82. После удара обе машины съехали в кювет. В результате пострадал водитель трактора, его госпитализировали.

На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательного отряда № 40 ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".