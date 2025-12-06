Младенец пострадал в лобовом столкновении "Газели и "Приоры" на трассе "Отрадный-Богатое"

В субботу, 6 декабря, в Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали три человека, включая младенца. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, около 11:35 на 2 км трассы "Отрадный-Богатое" 22-летний водитель "Газели" допустил выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Lada Priora.

С места ДТП в медучреждение были доставлены девочка 2025 года рождения, 27-летняя женщина и 56-летний мужчина.