В Самаре до 11 декабря перекроют перекресток улиц Нагорной и Ново-Вокзальной

В Самаре с 22:00 6 декабря закроют для движения автомобилей перекресток ул. Нагорной и ул. Ново-Вокзальной. Проехать можно будет только прямо по Ново-Вокзальной. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Перекрытие связано с ремонтом трамвайных путей. Работы будут проводиться с 22:00 до 5:00 и на работе трамваев не скажутся.
Планируется, что ремонт закончится 11 декабря.
"Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работам и заранее планировать свои маршруты следования", - обратился дептранс к водителям.
