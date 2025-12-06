В этом году Центральному Банку РФ исполнилось 165 лет. Одна из важных задач, которую выполняет регулятор сегодня — повышение финансовой грамотности населения, в том числе через историко-финансовое просвещение. В Музее Банка России в Самаре проходят бесплатные экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых. Здесь учат отличать настоящие деньги от фальшивых, рассказывают, какие прозвища давали бумажным деньгам, почему первые деньги печатались на скатерти, показывают, какие микроизображения есть на купюрах и многое другое.

"Финансовое просвещение жителей — важная задача Банка России в регионе. Мероприятия, которые мы проводим в музее для самых разных аудиторий, помогают освоить азы финансовой грамотности и еще больше узнать об экономической истории региона, о знаковых событиях, в которых принимали участие наши земляки", — отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

В пятницу, 5 декабря, в музее Банка России в Самаре прошла лекция "Подвиги фронтовых банкиров: работа в окопах и в тылу". Посетители увидели небольшой видеоролик о фронтовых кассирах, узнали, как работал Госбанк СССР в тылу и на фронте. Под огнем противника банковские служащие передвигались вместе с армией, доставляли деньги на фронт, начисляли бойцам зарплаты, оформляли вклады, переводы средств родным красноармейцев в тыл. На лекции рассказали, как служащие, иногда ценой своей жизни, спасали ценности. "Утрата ценностей на фронте была сопоставима с потерей оружия, поэтому деньги и документы вывозили в первую очередь. Если не было возможности спасти ценности, например, в окружении врага, деньги уничтожали", — рассказывает экскурсовод Ольга Каримова.

Участникам показали фотографии и документы военных лет. Например, в музее хранится подлинная вкладная книжка красноармейца.

Помимо лекции, гости посетили музей, где смогли больше узнать об истории создания Государственного банка.

В музее Банка России проводят экскурсии с элементами интерактива. Например, на экскурсии "Картины на купюрах" рассказывают, что изображено на бумажных деньгах, а также учат определять признаки подлинности банкнот на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. Например, на новой сторублёвке символику центральной России можно увидеть в микроизображениях. Матрёшку, тульский пряник, шлем и меч древнерусского воина, курочку, подкову, крепость в музее рассматривают в микроскоп.

О деньгах в музее расскажут и младшим школьникам. Детская игра "Звонкие загадки про рубли и копейки" поможет узнать откуда берутся деньги, что и как на них можно купить, как научиться правильно копить и сохранять свои сбережения. На интерактивном занятии "Нескучное деньговедение" ребята изучают основные защитные элементы российских денег.

Раз в год в сентябре в Отделении Самара Банка России проходит День открытых дверей. Для гостей проводят большую просветительскую программу по финансовой грамотности. Можно посчитать банкноты и монеты на кассовой технике, рассмотреть деньги под микроскопом, поучаствовать в интерактивных играх.

Посетить музей Банка России в Самаре можно в любой будний день по предварительной записи.