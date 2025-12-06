В этом году Центральному Банку РФ исполнилось 165 лет. Одна из важных задач, которую выполняет регулятор сегодня — повышение финансовой грамотности населения, в том числе через историко-финансовое просвещение. В Музее Банка России в Самаре проходят бесплатные экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых. Здесь учат отличать настоящие деньги от фальшивых, рассказывают, какие прозвища давали бумажным деньгам, почему первые деньги печатались на скатерти, показывают, какие микроизображения есть на купюрах и многое другое.
"Финансовое просвещение жителей — важная задача Банка России в регионе. Мероприятия, которые мы проводим в музее для самых разных аудиторий, помогают освоить азы финансовой грамотности и еще больше узнать об экономической истории региона, о знаковых событиях, в которых принимали участие наши земляки", — отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.
В пятницу, 5 декабря, в музее Банка России в Самаре прошла лекция "Подвиги фронтовых банкиров: работа в окопах и в тылу". Посетители увидели небольшой видеоролик о фронтовых кассирах, узнали, как работал Госбанк СССР в тылу и на фронте. Под огнем противника банковские служащие передвигались вместе с армией, доставляли деньги на фронт, начисляли бойцам зарплаты, оформляли вклады, переводы средств родным красноармейцев в тыл. На лекции рассказали, как служащие, иногда ценой своей жизни, спасали ценности. "Утрата ценностей на фронте была сопоставима с потерей оружия, поэтому деньги и документы вывозили в первую очередь. Если не было возможности спасти ценности, например, в окружении врага, деньги уничтожали", — рассказывает экскурсовод Ольга Каримова.
Участникам показали фотографии и документы военных лет. Например, в музее хранится подлинная вкладная книжка красноармейца.
Помимо лекции, гости посетили музей, где смогли больше узнать об истории создания Государственного банка.
В музее Банка России проводят экскурсии с элементами интерактива. Например, на экскурсии "Картины на купюрах" рассказывают, что изображено на бумажных деньгах, а также учат определять признаки подлинности банкнот на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. Например, на новой сторублёвке символику центральной России можно увидеть в микроизображениях. Матрёшку, тульский пряник, шлем и меч древнерусского воина, курочку, подкову, крепость в музее рассматривают в микроскоп.
О деньгах в музее расскажут и младшим школьникам. Детская игра "Звонкие загадки про рубли и копейки" поможет узнать откуда берутся деньги, что и как на них можно купить, как научиться правильно копить и сохранять свои сбережения. На интерактивном занятии "Нескучное деньговедение" ребята изучают основные защитные элементы российских денег.
Раз в год в сентябре в Отделении Самара Банка России проходит День открытых дверей. Для гостей проводят большую просветительскую программу по финансовой грамотности. Можно посчитать банкноты и монеты на кассовой технике, рассмотреть деньги под микроскопом, поучаствовать в интерактивных играх.
Посетить музей Банка России в Самаре можно в любой будний день по предварительной записи.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.