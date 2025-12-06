16+
Экономика и бизнес

Бывший топ-менеджер "Экологии" Екатерина Луценко возглавила "Природоохранный центр"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Бывший исполнительный директор АО "Экология" - Екатерина Луценко назначена директором ГБУ Самарской области "Природоохранный центр". Об этом сообщает региональное минприроды, чьим подведомственным учреждением является центр.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

"Природоохранный центр" специализируется на государственном экологическом контроле и предоставляет широкий спектр услуг в сфере охраны окружающей среды.

"Сочетание законодательного опыта нового руководителя, практических знаний в области промышленной экологии, а также профильное образование, позволит "Природоохранному центру" эффективнее решать задачи по усилению экологического контроля и внедрению современных подходов в охране окружающей среды Самарской области", — отмечают в минприроды.

Напомним, Екатерина Луценко долгое время трудилась руководителем экологического управления прежнего регоператора по обращению с ТКО — ООО "ЭкоСтройРесурс". В ноябре 2024 г. новым регоператором стало АО "Экология", подконтрольное областному правительству. Тогда же Луценко трудоустроилась в "Экологию" исполнительным директором.

"Природоохранный центр" с января 2023 г. по сентябрь 2025 г. возглавлял Станислав Малыгин. О его новом месте работы не сообщается.

