Исполнительным директором нового регоператора ТКО стала экс-сотрудница "ЭкоСтройРесурса"

Исполнительным директором АО "Экология" — нового регионального оператора по обращению с ТКО — назначена Екатерина Луценко. Ранее она работала руководителем экологического управления прежнего регоператора — ООО "ЭкоСтройРесурс".

О новом месте работы Екатерины Луценко стало известно из анонса прямого эфира Центра управления регионом Самарской области, посвященного системе вывоза отходов (он пройдет 20 ноября и начнется в 15:00).

Напомним, новый регоператор работает с 1 ноября. АО "Экология" принадлежит региональному правительству. Необходимость смены регоператора власти объясняли большим количеством жалоб от населения на работу прежнего.