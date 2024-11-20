Исполнительным директором нового регоператора ТКО стала экс-сотрудница "ЭкоСтройРесурса"

Исполнительным директором АО "Экология" — нового регионального оператора по обращению с ТКО — назначена Екатерина Луценко. Ранее она работала руководителем экологического управления прежнего регоператора — ООО "ЭкоСтройРесурс".
О новом месте работы Екатерины Луценко стало известно из анонса прямого эфира Центра управления регионом Самарской области, посвященного системе вывоза отходов (он пройдет 20 ноября и начнется в 15:00).
Напомним, новый регоператор работает с 1 ноября. АО "Экология" принадлежит региональному правительству. Необходимость смены регоператора власти объясняли большим количеством жалоб от населения на работу прежнего.
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если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?