Администрация Красного Яра расторгла концессию на строительство кладбища

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску администрации сельского поселения Красный Яр, требовавшей расторгнуть концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации кладбища.

Из материалов, размещенных в картотеке суда, следует, что соглашение было заключено с ООО "Спец Ритуал Сервис" в феврале 2018 года. В сентябре 2025 г. администрация поселения обратилась в суд с требованием о его расторжении.

2 декабря суд полностью удовлетворил иск в связи с "существенными нарушениями концессионером условий соглашения".

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Спец Ритуал Сервис" было создано в 2016 году. Изначально компания была зарегистрирована в Новокуйбышевске, а в 2023 г. переехала в Самару (ул. Пугачевский тракт, 33). Владельцами ООО в равных долях выступают Анна Макарова и Евгений Норкин, который также является директором общества. Уставный капитал "Спец Ритуал Сервиса" составляет 10 тыс. рублей. Компания стабильно отчитывается о нулевой прибыли, лишь за 2017-2018 гг. задекларировав убытки в 33 тыс. и 350 тыс. руб., соответственно.