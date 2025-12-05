Билайн: объём заказов на маркетплейсах в "Чёрную пятницу" вырос почти на 80%

Билайн зафиксировал резкий рост заказов на маркетплейсах в период "Чёрной пятницы" в ноябре 2025 года. По данным внутренней аналитики компании, общая сумма заказов увеличилась на 79% по сравнению с октябрем и на 43% относительно ноября прошлого года. Основным драйвером стал Wildberries, где спрос на товары Билайна за год вырос более чем в два раза.

В штуках продажи Билайна на маркетплейсах увеличились на 44% месяц к месяцу и на 52% за год. Самые высокие темпы роста пришлись на устройства для подключения к интернету: спрос на роутеры и модемы в ноябре вырос более чем в семь раз по сравнению с октябрем. В абсолютных значениях лидером стали смартфоны — их продажи увеличились на 78% месяц к месяцу и на 65% относительно прошлого года.

Продажи SIM-карт Билайна на маркетплейсах уже демонстрируют стабильный двузначный рост, хотя это направление оператор начал развивать совсем недавно. В ноябре количество заказов увеличилось на 49% на Ozon и на 67% на Wildberries.

"Мы видим, что пользователи маркетплейсов все чаще добавляют товары Билайна в свою корзину. Сегодня пользователи выбирают Билайн не только как оператора связи, но и как надежного продавца. Покупатели охотно выбирают Билайн в категориях, требующих высокого доверия и безопасности сделки, таких как смартфоны, устройства для домашнего интернета и SIM-карты. Мы ценим доверие и выбор клиентов в пользу Билайна и продолжим расширять ассортимент и расширять своё присутствие на площадках, удобных покупателям", — отметил директор по электронной коммерции Билайна Кирилл Булгинов.

В топ-10 устройств с наибольшим приростом продаж в период "Чёрной пятницы" вошли модели сразу нескольких популярных брендов. Абсолютным лидером стала умная колонка Яндекс Станция Миди с Алисой (с Zigbee), продажи которой выросли более чем в четыре раза. Среди смартфонов и аксессуаров высокой динамикой отличились устройства realme — в десятку попали модели смартфонов серии C71, C7, Note 60, 5T, а также наушники realme Buds T200, спрос на которые по сравнению с октябрем увеличился почти в 47 раз. Значительный прирост показали также смартфоны брендов Infinix (включая серию Hot 60 Pro) и Xiaomi с моделью Redmi A3x.

Дополнительный рост спроса Билайн зафиксировал и в собственном интернет-магазине в период распродаж 11.11 и "Чёрной пятницы". По сравнению с доакционным периодом объём заказов увеличился на 36%, а продажи в штуках — на 39%. Продажи аксессуаров выросли на 143% в штуках и на 139% по выручке, а других устройств — на 253% в штуках и на 142% по выручке. Продажи планшетов увеличились на 143% в штуках и на 34% по выручке. Подобная динамика отражает не только растущий интерес клиентов к технике в период сезонных распродаж, но и их выбор в пользу проверенных площадок, таких как интернет-магазин Билайна.