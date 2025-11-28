VOLGA BRAND 2025: Поволжские маркетологи вновь доказали свою силу

В Самаре уже в десятый раз состоялось главное маркетинговое событие года — подведение итогов Поволжской премии лучших маркетинговых решений — VOLGA BRAND 2025. Мероприятие, которое с 2015 года является главным праздником для профессионального сообщества региона, вновь собрало ведущих экспертов в области маркетинга, брендинга и продвижения.

Церемония награждения стала яркой демонстрацией роста и профессионализма локальных компаний. На суд жюри и коллег были представлены десятки успешных проектов из разных уголков ПФО. Особенно активно в этом году проявили себя маркетологи из Самары, Тольятти, Нижнего Новгорода, Кирова и Казани, чьи кейсы легли в основу конкурсной программы.

Победу в одной из ключевых номинаций — "Увеличение лидов" — одержал ЧОУ ДПО "Учебный центр "Содействие". Основатель компании Дмитрий Фалкин подчеркнул значимость таких мероприятий для всего делового сообщества.

"Проведение профессиональных премий, подобных VOLGA BRAND, чрезвычайно важно. Это не только соревнование, но и мощный драйвер роста. Обмен лучшими практиками и здоровая конкуренция неизбежно повышают общий уровень качества в отрасли и способствуют быстрому профессиональному росту специалистов, — прокомментировал Дмитрий Фалкин. — Для нас маркетинг — это не просто инструмент для генерации заявок. Это стратегическая функция, которая напрямую влияет на выполнение бизнес-задач: понимание клиента, формирование спроса и, в конечном счете, — рост компании. Мы бесконечно гордимся тем, что наш труд был оценен по достоинству, и благодарим жюри за эту высокую награду".

Премия VOLGA BRAND традиционно выполняет роль важного социального лифта для специалистов и драйвера роста для брендов, укрепляя деловую репутацию победителей и открывая им новые возможности.

Премия VOLGA BRAND проводится с 2015 года и является одной из ключевых отраслевых наград в Приволжском федеральном округе. Ее цель — выявление и поощрение лучших практик в области маркетинга, рекламы и развития брендов.