Как ускорить рост и снизить риски: в Самаре прошел семинар об Agile-подходах в бизнесе

В условиях стремительных технологических изменений предпринимателям особенно важно быстро адаптироваться и эффективно управлять проектами. Особенно это касается тех, кто запускает новое направление или только начинает свой путь — стартапов и молодых основателей.
В Самаре состоялся семинар "Гибкость и эффективность: как Agile помогает молодым предпринимателям минимизировать риски и ускорять рост", организованный командой StartupSamara. Спикером выступил Валерий Кошелев — сертифицированный Scrum-тренер и управляющий партнёр маркетингового агентства Sensei Promotion.
Во время семинара участники узнали, как гибкие методологии помогают адаптироваться к изменениям, оптимизировать процессы и снизить количество ошибок в реализации задач. Были подробно рассмотрены подходы Scrum, Kanban и другие инструменты Agile — на примерах из практики компаний и проектов. Слушатели разобрали, как выстраивать управление командой, повысить продуктивность и сохранить фокус на цели даже при быстрых изменениях внешней среды.
Видеозапись семинара доступна на странице StartupSamara во ВКонтакте — там также можно найти десятки других полезных материалов о маркетинге, командной работе, правовой поддержке и развитии бизнеса.
Организатор мероприятия — StartupSamara. Проект реализуется по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
