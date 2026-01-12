МТС обеспечила 4G более 370 малых и средних населенных пунктов в Самарской области

ПАО "МТС", цифровая экосистема сообщает о завершении масштабной программы расширения покрытия сети 4G и обновления телеком-оборудования в Самарской области в 2025 году. В ходе строительства и модернизации сети сотовой связи МТС были выведены в эфир более 350 базовых станций стандарта LTE. Прирост покрытия сети 4G компании в регионе год к году составил более 15%.

Масштабные работы по установке нового-телеком оборудования и модернизации уже имеющихся мощностей МТС затронули 370 населенных пунктов региона. Расширение зоны покрытия LTE поможет жителям муниципальных районов поддерживать связь с родными и близкими, а также пользоваться привычными цифровыми сервисами. Новое покрытие позволит автопутешественникам строить маршруты в навигаторе и оставаться на связи в пути. Модернизация телеком-оборудования также позволила заметно увеличить емкость сети и скорость мобильного интернета, которым жители Самарской области ежедневно пользуются для личных и рабочих дел.

МТС провела работы по рефармингу 300 базовых станций на территории региона, чтобы перераспределить частоты со стандарта 3G на 4G. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета и радиус покрытия в большинстве крупных населенных пунктов региона.

"Мы провели в 2025 году масштабную работу. Наша стройка и модернизация охватила все районы региона. К концу года 99% жителей Самарской области получили возможность пользоваться связью 4G от МТС. Отмечу и то, что мы работали над обеспечением бесшовного покрытия связи как в сельских районах, так и на трассах, а также там, где располагаются важные социальные объекты. Конечно же, принимали во внимание карты логистических путей, не обошли вниманием и туристические направления внутри региона. Именно поэтому мы запускали в эфир новые площадки связи там, где расположены турбазы, глэмпинги и местные достопримечательности районов", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.