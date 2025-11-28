16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по использованию нейросетей Елочка, снеговик или котик: самарские абоненты Т2 могут добавить эмодзи в название сети На одной волне с надежным интернетом: Дом.ру представил роутеры собственной разработки Т2 запустила специальный тариф для клиентов банка ПСБ VOLGA BRAND 2025: Поволжские маркетологи вновь доказали свою силу

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по использованию нейросетей

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Цифровая экосистема МТС и Центр аналитики и исследований МТС AdTech провели исследование - как жители России применяют возможности нейросетей. Самарская область вошла в десятку регионов, где чаще всего используют ИИ. При этом самарские женщины чаще используют нейросети, чем мужчины.

По данным исследования, самыми популярными нейросетями в 2025 году стали сервисы работы с текстом и изображениями, при этом каждый второй житель страны выбирал отечественные решения. В среднем около пяти минут уходит у пользователей на работу ИИ с текстом и примерно 13 минут - на создание изображений. Наиболее часто нейросети используют жители Самарской области до 24 лет. Но при этом ИИ-решения востребованы и среди возрастных жителей региона. Каждый десятый житель от 55 до 65 лет пользуется нейросетями.

Популярность ИИ с каждым годом растет. Если в 2023 году среднее количество нейросетей на одного пользователя составляло 1,18, в 2024-м - 1,25, то в 2025 году этот показатель равен уже 1,40. При этом большинство пользователей закрепились за одним-двумя сервисами, и на фоне слабого роста мультихоминга платформы делают ставку на расширение опыта пользователей в рамках одной платформы.

Исследование МТС AdTech основано на обезличенных данных о входах 32 млн россиян в чат-боты через компьютерные и мобильные браузеры, а также имеющиеся официальные приложения. Ежемесячная активная аудитория определяется как число пользователей, взаимодействующих с сервисом не реже одного раза в месяц.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30