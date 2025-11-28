Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по использованию нейросетей

Цифровая экосистема МТС и Центр аналитики и исследований МТС AdTech провели исследование - как жители России применяют возможности нейросетей. Самарская область вошла в десятку регионов, где чаще всего используют ИИ. При этом самарские женщины чаще используют нейросети, чем мужчины.
По данным исследования, самыми популярными нейросетями в 2025 году стали сервисы работы с текстом и изображениями, при этом каждый второй житель страны выбирал отечественные решения. В среднем около пяти минут уходит у пользователей на работу ИИ с текстом и примерно 13 минут - на создание изображений. Наиболее часто нейросети используют жители Самарской области до 24 лет. Но при этом ИИ-решения востребованы и среди возрастных жителей региона. Каждый десятый житель от 55 до 65 лет пользуется нейросетями.
Популярность ИИ с каждым годом растет. Если в 2023 году среднее количество нейросетей на одного пользователя составляло 1,18, в 2024-м - 1,25, то в 2025 году этот показатель равен уже 1,40. При этом большинство пользователей закрепились за одним-двумя сервисами, и на фоне слабого роста мультихоминга платформы делают ставку на расширение опыта пользователей в рамках одной платформы.
Исследование МТС AdTech основано на обезличенных данных о входах 32 млн россиян в чат-боты через компьютерные и мобильные браузеры, а также имеющиеся официальные приложения. Ежемесячная активная аудитория определяется как число пользователей, взаимодействующих с сервисом не реже одного раза в месяц.
