16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Росгосстрах перешел на новый стандарт защиты данных с помощью Сферы Т2 рассказала самарским предпринимателям о современных инструментах найма "Лаборатория Касперского" защитит клиентов Т1 Облако от DDoS-атак Авито присоединились к Альянсу в сфере искусственного интеллекта Юнион и FriendAdd первыми в России объединят ATS и реферальную систему

ИТ Транспорт и связь

Росгосстрах перешел на новый стандарт защиты данных с помощью Сферы

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Команда платформы для разработки ПО "Сфера" (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг Т1) завершила тестирование модуля "Сфера: Обезличивание данных" и приступила к промышленному внедрению его в компании Росгосстрах. Решение стало заменой самописных механизмов, которые ранее использовались для защиты конфиденциальной информации.

В рамках пилота Росгосстрах сравнил несколько инструментов обезличивания, оценивая их по скорости обработки, воспроизводимости результатов и возможности сохранения связей между системами. Сфера стала решением, которое успешно справилось с задачами пилота на всём наборе данных.

Переход на промышленный уровень стал частью программы по выполнению требований регулятора в области защиты персональных данных. Модуль заменяет ручные скрипты и обеспечивает единый подход к маскированию информации сразу во всех системах — от прикладных сервисов до аналитических витрин. С его помощью уже обезличены шесть баз данных, и в дальнейшем планируется масштабирование на все ключевые системы компании.

"Использование самописных скриптов приводило к дублированию логики и разрыву связей между системами. С платформой "Сфера" заказчики получают самовоспроизводимый и масштабируемый механизм, который работает в разных средах и выдерживает регуляторные проверки. В рамках совместного проекта с Росгосстрахом мы смогли перейти к промышленному стандарту обезличивания данных — без необходимости дополнительных доработок и с полной совместимостью с различными типами баз", — отметил Василий Саутин, коммерческий директор платформы разработки ПО "Сфера".

"Для нас был критически важен инструмент, который гарантированно обеспечивал бы защиту персональных данных, исключал риски утечек конфиденциальных сведений и при этом сохранял консистентность данных в разных базах. Ранее для этого использовалось несколько разных скриптов и подходов, что иногда приводило к дублированию логики и сложностям с воспроизводимостью результатов. Внедрение единого решения позволило в кратчайшие сроки стандартизировать процесс обезличивания во всех системах и обеспечить соответствие требованиям регуляторов", — прокомментировал Кирилл Золотухин, директор департамента качества СК "Росгосстрах".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30