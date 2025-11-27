Связь МТС накрыла сетью LTE район, где расположен музей под открытым небом

Цифровая экосистема МТС сообщает о завершении масштабных работ по расширению покрытия 4G в Большечерниговском районе. Современный стандарт связи стал доступен жителям еще 20 небольших сел и поселков.
Работы на телеком-оборудовании в районе велись с начала года. Новые площадки появились в Новом Камелике, Украинке, Шумовском, Пензено, Аверьяновском, Петровском, Пекилянке, Благодатовке, Алексеевском, Торшиловском, Иргизском, Костино, Имелеевке, Верхних Росташах, Полянском, Истоке, Кочкиновке, Сестрах, Устряловском и Денгизбаево. Совокупно в этих населенных пунктах проживает более 5500 человек, для которых стали доступны устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет от МТС.
В Большечерниговский район, который расположен на Юге региона, любят приезжать туристы из Самарской области и Казахстана. Путешественников привлекает рыбалка на реке Большой Иргиз — самой извилистой в Европе. Главной достопримечательностью считается историко-краеведческий музей под открытым небом, который находится на искусственном полуострове в селе Августовка. Территория музейного парка более 2 гектар включает мемориальный комплекс, а также копию космического спутника "Космос-7", который приземлился в окрестностях Августовки в 1962 году.
Скорости мобильного интернета помогут жителям и гостям района пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами, строить маршруты в навигаторе, отправлять фото и видео красивых мест родным и близким, а также смотреть фильмы и сериалы без ожидания загрузки.
"В Большечерниговском районе сходятся границы России и Казахстана, а также сразу трех регионов. Здесь проходят важные логистические пути, работают крупные агрохолдинги. Для МТС было важно обеспечить покрытие сети LTE как в населенных пунктах, так и на трассах, чтобы жители не теряли связь в пути от точки до точки. Благодаря подключению сразу 20 новых площадок, нам удалось значительно увеличить площадь покрытия сети", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Какого года?