Связь МТС накрыла сетью LTE район, где расположен музей под открытым небом

Цифровая экосистема МТС сообщает о завершении масштабных работ по расширению покрытия 4G в Большечерниговском районе. Современный стандарт связи стал доступен жителям еще 20 небольших сел и поселков.

Работы на телеком-оборудовании в районе велись с начала года. Новые площадки появились в Новом Камелике, Украинке, Шумовском, Пензено, Аверьяновском, Петровском, Пекилянке, Благодатовке, Алексеевском, Торшиловском, Иргизском, Костино, Имелеевке, Верхних Росташах, Полянском, Истоке, Кочкиновке, Сестрах, Устряловском и Денгизбаево. Совокупно в этих населенных пунктах проживает более 5500 человек, для которых стали доступны устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет от МТС.

В Большечерниговский район, который расположен на Юге региона, любят приезжать туристы из Самарской области и Казахстана. Путешественников привлекает рыбалка на реке Большой Иргиз — самой извилистой в Европе. Главной достопримечательностью считается историко-краеведческий музей под открытым небом, который находится на искусственном полуострове в селе Августовка. Территория музейного парка более 2 гектар включает мемориальный комплекс, а также копию космического спутника "Космос-7", который приземлился в окрестностях Августовки в 1962 году.

Скорости мобильного интернета помогут жителям и гостям района пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами, строить маршруты в навигаторе, отправлять фото и видео красивых мест родным и близким, а также смотреть фильмы и сериалы без ожидания загрузки.

"В Большечерниговском районе сходятся границы России и Казахстана, а также сразу трех регионов. Здесь проходят важные логистические пути, работают крупные агрохолдинги. Для МТС было важно обеспечить покрытие сети LTE как в населенных пунктах, так и на трассах, чтобы жители не теряли связь в пути от точки до точки. Благодаря подключению сразу 20 новых площадок, нам удалось значительно увеличить площадь покрытия сети", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.