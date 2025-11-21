Т2 расширила дистрибуцию на массовом рынке до более чем 40 федеральных сетей

T2, российский оператор мобильной связи, увеличил присутствие в сегменте FMCG и других сегментах массового потребления. С начала года продажи SIM-карт стартовали еще в 13 федеральных торговых сетях, в том числе в "Магните", "Монетке", "Градусах", "Авоське", "Атак", "Подружке" и "ЕЩЕ". Количество партнерских точек продаж в 2025 году увеличивается на 250% год к году. В рознице почти всех федеральных сетей Т2 представлена эксклюзивно — других операторов связи в этих точках нет.
Портфель партнеров Т2 на рынке федеральных сетей массового потребления превышает 40 розничных организаций, среди которых такие лидеры ретейла, как "Пятерочка", "Магнит", "Глобус", "Лента", "Ашан", и другие. По итогам 2025 года темпы роста дистрибуции в сегменте FMCG достигнут плюс 250% по сравнению с 2024-м. Это существенно выше среднего ежегодного прироста в 100%, который компания демонстрирует с 2020 года. В 2025 году продажи SIM-карт Т2 запустились в следующих крупных федеральных сетях:
- "Градусы" — более 400 магазинов;
- "Атак" — 134 точки;
- "ЕЩЕ" — 100 торговых точек;
- "Авоська" — 53 магазина;
- "Подружка" — пилотный проект в 149 магазинах;
- "Монетка" — 2600 торговых точек;
- "Магнит" — 17 600 торговых точек.
T2 реализовала полноценную адресную дистрибуцию во всех сетях. В "Подружке" запущен пилот — инициатива, поддержанная сетью как тестовый проект для оценки потребительского спроса. В федеральном канале продаж представлены SIM-карты с функцией саморегистрации. Активация занимает несколько минут: достаточно зайти в личный кабинет Т2 и подтвердить личность через "Госуслуги". После процедуры пользователи получают полный контроль над услугами: могут менять тариф, подключать опции, оплачивать сервисы и мониторить расходы.
Антон Жуковский, директор по работе с федеральными каналами продаж Т2:
"Расширение розничного присутствия — важная часть стратегии Т2 по укреплению позиций на массовом рынке. Мы идем туда, где ежедневно покупают наши клиенты: в привычные магазины шаговой доступности, на заправки. Вместе с тем стараемся максимально упростить подключение и управление услугами. В текущем году мы сделали огромный скачок в развитии дистрибуции сегмента массового потребления, и это становится нашим большим конкурентным преимуществом. Мы регулярно обгоняем других игроков по представленности, наши цифры говорят сами за себя. К тому же SIM-карты с саморегистрацией делают процесс перехода к оператору безопасным и удобным — без визита в офис и бумажных документов".
