В Самаре полицейские поймали нарушителя после ночной погони

Сотрудники ГИБДД задержали несовершеннолетнего нарушителя в ночь с 4 на 5 января. Юный водитель сначала пытался скрыться на машине, а потом забаррикадировался в салоне.

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, изначально экипаж ДПС обратил внимание на ВАЗ-211440. Машина двигалась без госномеров. На требование об остановке водитель не отреагировал. Тогда полицейские включили спецсигналы и начали преследование с соблюдением норм безопасности. Через 10 минут беглеца смогли остановить. Но после этого водитель заблокировал двери и отказывался выходить. Полицейским даже пришлось применить физическую силу и наручники для задержания. Как выяснилось, за рулем был 17-летний житель Самары без водительских прав.

"В отношении него составлены административные материалы по целому ряду нарушений: ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ ("Проезд на запрещающий сигнал светофора"); ч. 3 ст. 12.25 КоАП РФ ("Невыполнение требования об остановке"); ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление без права управления"); ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ ("Управление т/с без государственных номеров")", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Теперь машину отправили на штрафстоянку. Молодому человеку придется ответить перед законом. А в ГАИ напомнили, что попытка скрыться при законном требовании полицейского остановиться, только усугубит положение.