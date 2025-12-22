T2 запустила акцию "Кешбэк баллами Плюса" при оплате покупок в салонах Т2 через Яндекс Пэй

Т2, российский оператор мобильной связи, подключил новые способы оплаты Яндекс Пэй и Сплит для удобства посетителей салонов связи. Сервисы успешно установлены практически во всех торговых точках оператора. До 10 января 2026 года при оплате покупки в салонах Т2 через Яндекс Пэй клиенты получат кешбэк 5% баллами Плюса.
Клиенты Т2 cмогут удобно и быстро оплатить покупки в салонах связи оператора через Яндекс Пэй или частями в Сплит. Новые способы оплаты уже внедрены в более чем 90% салонов связи Т2, до конца года услуги масштабируются на всю розничную сеть оператора.
По случаю наступающего Нового года Т2 подготовила для пользователей специальное предложение — до 10 января 2026 года при оплате покупок с помощью новых сервисов клиенты получат кешбэк в размере 5% баллами Плюса при наличии активной мультиподписки Яндекс Плюс. При этом сумма возвращенных средств не может превышать 1000 рублей. Акция — хорошая возможность для абонентов оператора не только расширить свой клиентский опыт и удобно проводить операции, но и получить приятный бонус к празднику.
Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2:
"Мы рады масштабированию сотрудничества Т2 и Яндекс Пэй. Внедренные сервисы делают покупки в салонах связи еще проще и выгоднее. Акция с кешбэком — наш подарок тем, кто выбирает современные и надежные способы оплаты. Интеграция Яндекс Пэй и Сплит уже приносит ощутимую пользу: растет лояльность, ускоряются продажи, покупатели получают реальные бонусы. Уверен, что спустя время наше сотрудничество только расширится, и совместными усилиями мы будем и дальше улучшать клиентский опыт пользователей наших продуктов".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Сегодня кешбэк — это уже не просто приятный бонус при покупке, но и определенный жест заботы о своем клиенте со стороны компании. Поэтому мы выводим на новый уровень наше сотрудничество с Яндекс Пэй и делаем покупки в салонах связи Т2 еще выгоднее. Это особенно актуально в период новогодних праздников, когда мы готовим подарки близким, и все чаще выбираем для них технологичные гаджеты и полезные сервисы. Улучшение клиентского опыта — одна из важных сторон сотрудничества Т2 с партнерами, и мы обязательно продолжим его в следующем году".
