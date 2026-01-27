16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Дмитриев рассказал о подготовке железнодорожного сообщения между Самарой и Казанью В Самаре возобновили проработку проекта запуска электричек в аэропорт Курумоч Возобновить железнодорожное сообщение между Сызранью и Тольятти планируют летом Стала известна ориентировочная дата запуска "Ласточки" из Самары до Уфы Буксир и согреться: морозы подхлестнули спрос на автоуслуги в Самаре

Транспорт Транспорт и связь

В Самаре возобновили проработку проекта запуска электричек в аэропорт Курумоч

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Проект запуска электрички от железнодорожного вокзала Самары до аэропорта Курумоч сложный с технической точки зрения. Об этом во вторник, 27 января, на встрече с представителями СМИ сообщил начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.

Фото: Александра Ламзина

"Любой проект, который делается с подводом электропоездов и дизельных поездов в аэропорт — тяжелый с тех6нической точки зрения технической. Это связано с обустройством инженерных сооружений железной дороги и обеспечением транспортной безопасности. Очень многое необходимо предусмотреть, так как необходимо обеспечить безопасность посадки воздушных судов", — пояснил Вячеслав Дмитриев.

По его словам, проработкой проекта занимается рабочая группа. В ее состав входят представители КбшЖД, УК "Аэропорты Регионов" (в ее состав входит аэропорт Курумоч), министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

"Прорабатывается несколько вариантов, в том числе в обход существующей трассы, предусматривающий заход в аэропорт с торца. Определяем приоритетность и стоимость. Как только мы просчитаем экономику, дальше будут выбираться финансовые модели. Думаю, в течение года появится более подробная информация", — рассказал начальник КбшЖД.

Организацию железнодорожного сообщения до аэропорту обсуждают уже несколько лет. Ранее сообщалось, что для запуска сообщения необходимо построить железнодорожные пути и посадочную платформу к пассажирскому терминалу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1