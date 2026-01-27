В Самаре возобновили проработку проекта запуска электричек в аэропорт Курумоч

Проект запуска электрички от железнодорожного вокзала Самары до аэропорта Курумоч сложный с технической точки зрения. Об этом во вторник, 27 января, на встрече с представителями СМИ сообщил начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.
"Любой проект, который делается с подводом электропоездов и дизельных поездов в аэропорт — тяжелый с тех6нической точки зрения технической. Это связано с обустройством инженерных сооружений железной дороги и обеспечением транспортной безопасности. Очень многое необходимо предусмотреть, так как необходимо обеспечить безопасность посадки воздушных судов", — пояснил Вячеслав Дмитриев.
По его словам, проработкой проекта занимается рабочая группа. В ее состав входят представители КбшЖД, УК "Аэропорты Регионов" (в ее состав входит аэропорт Курумоч), министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
"Прорабатывается несколько вариантов, в том числе в обход существующей трассы, предусматривающий заход в аэропорт с торца. Определяем приоритетность и стоимость. Как только мы просчитаем экономику, дальше будут выбираться финансовые модели. Думаю, в течение года появится более подробная информация", — рассказал начальник КбшЖД.
Организацию железнодорожного сообщения до аэропорту обсуждают уже несколько лет. Ранее сообщалось, что для запуска сообщения необходимо построить железнодорожные пути и посадочную платформу к пассажирскому терминалу.
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!