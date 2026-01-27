В Самаре возобновили проработку проекта запуска электричек в аэропорт Курумоч

Проект запуска электрички от железнодорожного вокзала Самары до аэропорта Курумоч сложный с технической точки зрения. Об этом во вторник, 27 января, на встрече с представителями СМИ сообщил начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.

"Любой проект, который делается с подводом электропоездов и дизельных поездов в аэропорт — тяжелый с тех6нической точки зрения технической. Это связано с обустройством инженерных сооружений железной дороги и обеспечением транспортной безопасности. Очень многое необходимо предусмотреть, так как необходимо обеспечить безопасность посадки воздушных судов", — пояснил Вячеслав Дмитриев.

По его словам, проработкой проекта занимается рабочая группа. В ее состав входят представители КбшЖД, УК "Аэропорты Регионов" (в ее состав входит аэропорт Курумоч), министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

"Прорабатывается несколько вариантов, в том числе в обход существующей трассы, предусматривающий заход в аэропорт с торца. Определяем приоритетность и стоимость. Как только мы просчитаем экономику, дальше будут выбираться финансовые модели. Думаю, в течение года появится более подробная информация", — рассказал начальник КбшЖД.

Организацию железнодорожного сообщения до аэропорту обсуждают уже несколько лет. Ранее сообщалось, что для запуска сообщения необходимо построить железнодорожные пути и посадочную платформу к пассажирскому терминалу.