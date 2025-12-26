16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре заново распланировали продление улицы Авроры: карта Андрей Ковалёв, Авито Авто: "Мы хотим, чтобы рынок стал безопаснее и прозрачнее" Авито: самарцы чаще всего покупают запчасти от "АвтоВАЗа" Авито Авто: каждый четвертый житель ПФО готов покупать авто с пробегом онлайн Сервисы Сбера и технологических партнёров появятся в LADA Vesta

Транспорт Транспорт и связь

В Самаре заново распланировали продление улицы Авроры: карта

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство Самарской области утвердило новую документации по планировке территории для строительства нового участка улицы Авроры в столице региона — от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Предыдущую версию признали утратившей силу.

Фото: Александра Ламзина

В новом проекте планировки, в частности, уточняются границы зоны строительства дороги. Посмотрите карту.

Судя по документу, помимо улицы Авроры, под реконструкцию попадут участки Московского шоссе (от Врубеля до Потапова) и Ново-Садовой в Постниковом овраге.

 

Параметры объекта не изменились. Новый участок улицы Авроры будет четырехполосным с тротуарами. Протяженость составит 1,6 км.

На пересечении улицы Авроры с Московским шоссе построят транспортную развязку в двух уровнях комбинированного типа: два путепровода и "кольцо". Для движения машин сделают 6 полос.

"Прогнозируемый суточный объем передвижений по объекту транспортной инфраструктуры регионального значения — 14020,4 автомобилей в сутки", — указано в документе.

Строительство дороги стартует не раньше 2028 года. Перед началом работ предстоит провести переустройство инженерных коммуникаций.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4