В Самаре заново распланировали продление улицы Авроры: карта

Правительство Самарской области утвердило новую документации по планировке территории для строительства нового участка улицы Авроры в столице региона — от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Предыдущую версию признали утратившей силу.

В новом проекте планировки, в частности, уточняются границы зоны строительства дороги. Посмотрите карту.

Судя по документу, помимо улицы Авроры, под реконструкцию попадут участки Московского шоссе (от Врубеля до Потапова) и Ново-Садовой в Постниковом овраге.

Параметры объекта не изменились. Новый участок улицы Авроры будет четырехполосным с тротуарами. Протяженость составит 1,6 км.

На пересечении улицы Авроры с Московским шоссе построят транспортную развязку в двух уровнях комбинированного типа: два путепровода и "кольцо". Для движения машин сделают 6 полос.

"Прогнозируемый суточный объем передвижений по объекту транспортной инфраструктуры регионального значения — 14020,4 автомобилей в сутки", — указано в документе.

Строительство дороги стартует не раньше 2028 года. Перед началом работ предстоит провести переустройство инженерных коммуникаций.