Стала известна ориентировочная дата запуска "Ласточки" из Самары до Уфы

Прямое сообщение по маршруту Самара — Уфа на скоростной электричке "Ласточка" планируется запустить с 30 апреля текущего года. Об этом на встрече с журналистами во вторник, 27 января, сообщил начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.
"Технические возможности по запуску "Ласточки" из Самары и обратно, они уже предусмотрены. Первый этап планируем запускать в пятницу, субботу, воскресенье. Сейчас идут конечные согласования данного направления. Мы его в состоянии запустить с тридцатого апреля. Осталось поставить несколько подписей под данное направление, потому что всё-таки это направление субсидируемое все пригородные перевозки, напоминаю, что это под заказ субъектов. То есть пока это идёт обсуждение, все высказались за", — заявил Вячеслав Дмитриев.
Напомним, ранее заместитель начальника Куйбышевской железной дороги — начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников заявлял, что в КбшЖД работают над проектом под условным названием "Самара — центр семи столиц". Предполагается, что в его рамках будет организовано прямое сообщение со столицами семи регионов ПФО. Помимо Уфы это будут: Пенза (в 2027 г.), Оренбург (2028 г.), Саратов (2029 г.), Саранск (2029 г.) и Ульяновск (2029 г.).
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!