Стала известна ориентировочная дата запуска "Ласточки" из Самары до Уфы

Прямое сообщение по маршруту Самара — Уфа на скоростной электричке "Ласточка" планируется запустить с 30 апреля текущего года. Об этом на встрече с журналистами во вторник, 27 января, сообщил начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.

"Технические возможности по запуску "Ласточки" из Самары и обратно, они уже предусмотрены. Первый этап планируем запускать в пятницу, субботу, воскресенье. Сейчас идут конечные согласования данного направления. Мы его в состоянии запустить с тридцатого апреля. Осталось поставить несколько подписей под данное направление, потому что всё-таки это направление субсидируемое все пригородные перевозки, напоминаю, что это под заказ субъектов. То есть пока это идёт обсуждение, все высказались за", — заявил Вячеслав Дмитриев.

Напомним, ранее заместитель начальника Куйбышевской железной дороги — начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников заявлял, что в КбшЖД работают над проектом под условным названием "Самара — центр семи столиц". Предполагается, что в его рамках будет организовано прямое сообщение со столицами семи регионов ПФО. Помимо Уфы это будут: Пенза (в 2027 г.), Оренбург (2028 г.), Саратов (2029 г.), Саранск (2029 г.) и Ульяновск (2029 г.).