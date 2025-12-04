Ремонтом трамвайных путей на Ново-Садовой займется питерский подрядчик

Стало известно, кто будет обновлять трамвайные пути на улице Ново-Садовой в Самаре. Оба контракта общей стоимостью 484 млн рублей выиграло ООО "Строительная компания "Северный путь".
Организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге и специализируется на строительстве железных дорог и метро. Владельцами являются 5 человек: Александр и Виктор Улановы, Сергей Майоров, Анатолий Бондаренко и Сергей Васильев (доли по 20%). У некоторых из есть также бизнес, связанный с управлением недвижимостью, телевещанием, торговлей оборудованием для сельского хозяйства и деятельностью автостоянок.
По финансовым показателям компания в плюсе. Выручка за 2024 год составила 2,2 млрд рублей, прибыль — 147 млн рублей.
Что касается опыта, то он весьма обширный. Подрядчик ремонтировал пути в метро и на трамвайных линиях Санкт-Петербурга и Москвы, а также железнодорожные пути по всей стране. Активно компания работает и в регионах. В частности, она выигрывала контракты на ремонт трамвайных путей в Туле, Орле, Калининграде.
В Самаре подрядчику предстоит заменить рельсы на участках улицы Ново-Садовой от ул. Ново-Вокзальная до разворотного кольца около завода им. Тарасова и от завода им. Тарасова до ул. Гастелло. Срок выполнения ремонта — 31 октября 2026 года.
Судя по этому, основной объем работ придется на следующий год. Движение трамваев будет приостановлено. Почитайте подробности.
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!