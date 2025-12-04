16+
Ремонтом трамвайных путей на Ново-Садовой займется питерский подрядчик

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Стало известно, кто будет обновлять трамвайные пути на улице Ново-Садовой в Самаре. Оба контракта общей стоимостью 484 млн рублей выиграло ООО "Строительная компания "Северный путь".

Фото: Александра Ламзина

Организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге и специализируется на строительстве железных дорог и метро. Владельцами являются 5 человек: Александр и Виктор Улановы, Сергей Майоров, Анатолий Бондаренко и Сергей Васильев (доли по 20%). У некоторых из есть также бизнес, связанный с управлением недвижимостью, телевещанием, торговлей оборудованием для сельского хозяйства и деятельностью автостоянок.

По финансовым показателям компания в плюсе. Выручка за 2024 год составила 2,2 млрд рублей, прибыль — 147 млн рублей.

Что касается опыта, то он весьма обширный. Подрядчик ремонтировал пути в метро и на трамвайных линиях Санкт-Петербурга и Москвы, а также железнодорожные пути по всей стране. Активно компания работает и в регионах. В частности, она выигрывала контракты на ремонт трамвайных путей в Туле, Орле, Калининграде.

В Самаре подрядчику предстоит заменить рельсы на участках улицы Ново-Садовой от ул. Ново-Вокзальная до разворотного кольца около завода им. Тарасова и от завода им. Тарасова до ул. Гастелло. Срок выполнения ремонта —  31 октября 2026 года.

Судя по этому, основной объем работ придется на следующий год. Движение трамваев будет приостановлено. Почитайте подробности.

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

