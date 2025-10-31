CARCADE приняла участие в выставке "Электротранспорт Юга России" в Пятигорске

С 29 по 30 октября в Пятигорске прошла выставка "Электротранспорт Юга России", объединяющая ведущих представителей транспортной отрасли, органов власти и поставщиков электротранспорта.

В рамках мероприятия участники обсудили развитие электрического транспорта в городской и туристической инфраструктуре южных регионов, а также выработали направления сотрудничества между муниципалитетами, эксплуатирующими организациями и поставщиками техники и зарядных решений.

Экспозиция включала широкий спектр электротранспортных средств: пассажирский транспорт, коммунальные и коммерческие электромобили, спецтранспорт, а также средства малой мобильности, в том числе электросамокаты и электровелосипеды.

Выставка традиционно служит площадкой для обмена опытом и продвижения идей устойчивого транспорта. Её ключевая миссия — ускорить внедрение электротранспортных решений в общественном, коммерческом и туристическом секторах юга России.

"CARCADE активно поддерживает развитие электротранспорта в регионах России. Участие в подобных мероприятиях позволяет нам не только обмениваться опытом с партнёрами, но и предлагать эффективные лизинговые решения для обновления автопарков, что делает переход на электротранспорт более доступным для бизнеса", — прокомментировала событие Ирина Тарабанова, директор представительства лизинговой компании CARCADE в г. Пятигорске.