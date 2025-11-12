Для Самары закупят 80 троллейбусов и 207 автобусов

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов утвердил программу развития (модернизации) общественного транспорта. Она предусматривает она предусматривает оптимизацию маршрутной сети, переход к организации транспортного обслуживания по нерегулируемому тарифу на регулируемый тариф, а также обновление подвижного состава. Общий объем финансирования на 2025–2030 годы составит 37,2 млрд рублей.

Одной из главных целей программы является достижение показателя доли парка общественного транспорта, отвечающего установленным требованиям к конструкции и оборудованию и имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, до не менее 85%. Поэтому значительная доля затрат предусмотрена на закупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев.

Лидировать по объемам вложений ожидаемо будет Самара. В 2026–2030 годах для города планируется приобрести автобусов большого класса на 10,1 млрд рублей: 137 — в 2026 году, по 17 — в 2027–2029 годах, 19 — в 2030 году. Также минтранс собирается закупить в 2026–2029 годах троллейбусы на сумму 2,72 млрд рублей — по 20 ежегодно.

Прописана в программе и приобретение трамваев "Львенок" для Самары. 40 вагонов поступило уже в 2025 году. Поставка еще 31 трамвая ожидается в 2026 году. Финансирование составит 6,6 млрд рублей.

Для Тольятти в 2025–2030 годах закупят 335 автобусов большого класса и 43 троллейбуса. Финансирование оценили в 7,5 и 1,5 млрд рублей соответственно.

По 50 млн рублей минтранс планирует направить в 2026 году на разработку регионального

комплексного плана и стандарта транспортного обслуживания населения Самарской области.