Для Самары закупят 80 троллейбусов и 207 автобусов

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов утвердил программу развития (модернизации) общественного транспорта. Она предусматривает она предусматривает оптимизацию маршрутной сети, переход к организации транспортного обслуживания по нерегулируемому тарифу на регулируемый тариф, а также обновление подвижного состава. Общий объем финансирования на 2025–2030 годы составит 37,2 млрд рублей.
Одной из главных целей программы является достижение показателя доли парка общественного транспорта, отвечающего установленным требованиям к конструкции и оборудованию и имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, до не менее 85%. Поэтому значительная доля затрат предусмотрена на закупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев.
Лидировать по объемам вложений ожидаемо будет Самара. В 2026–2030 годах для города планируется приобрести автобусов большого класса на 10,1 млрд рублей: 137 — в 2026 году, по 17 — в 2027–2029 годах, 19 — в 2030 году. Также минтранс собирается закупить в 2026–2029 годах троллейбусы на сумму 2,72 млрд рублей — по 20 ежегодно.
Прописана в программе и приобретение трамваев "Львенок" для Самары. 40 вагонов поступило уже в 2025 году. Поставка еще 31 трамвая ожидается в 2026 году. Финансирование составит 6,6 млрд рублей.
Для Тольятти в 2025–2030 годах закупят 335 автобусов большого класса и 43 троллейбуса. Финансирование оценили в 7,5 и 1,5 млрд рублей соответственно.
По 50 млн рублей минтранс планирует направить в 2026 году на разработку регионального
комплексного плана и стандарта транспортного обслуживания населения Самарской области.
Последние комментарии
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.