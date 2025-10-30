В Самаре на линии выйдут 25 новых автобусов

В Самаре автопарк транспортной компании "Самара Авто Газ", обслуживающей около 80 маршрутов, пополнился 20 новыми автобусами марки "Lotos-105-C02". Они приобретены в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и переданы перевозчику Государственной транспортной лизинговой компанией по механизму льготного лизинга.

Еще 5 автобусов марки "Foton" поступят в город в ближайшее время, они будут задействованы в пассажирских перевозках до международного аэропорта "Курумоч" им. С. П. Королева.

"Наша цель — стабильно работающий общественный транспорт, комфортный и удобный для жителей и гостей Самары. Чтобы пассажир просто приходил на остановку, садился в автобус и спокойно ехал по своим делам. Важно, что перевозчики осознают эту задачу и совершенствуют свой подвижной состав, — сказал глава города Самара Иван Носков. — К следующему году весь транспорт предприятия будет не старше трех лет, как того требуют новые стандарты работы для перевозчиков, действующие с 2025 года. За поддержку совместных инициатив благодарю Министерство транспорта Российской Федерации и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева".

Низкопольные автобусы марки "Lotos-105-C02" произведены в городе Набережные Челны в 2025 году и вмещают до 92 пассажиров. В них также предусмотрены места для инвалидов-колясочников и родителей с детскими колясками. Входные группы оборудованы откидными аппарелями, а салоны — системой кондиционирования, печками, USB-слотами для зарядки гаджетов, внутренними камерами видеонаблюдения, валидаторами и электронным информационным табло, показывающим в числе прочего температуру в автобусе. Также автобусы оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС.

"Сейчас завершаем дооснащение новых автобусов и оформление необходимых документов, определяем маршруты — на самых оживленных и востребованных направлениях эти автобусы точно будут. Еще порядка 100 единиц транспорта планируем приобрести до конца года", — отметил директор компании-перевозчика "Самара Авто Газ" Александр Кочерыгин.