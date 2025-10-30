16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Народный фестиваль традиций "Русский характер", Ночь искусств и Большой этнографический диктант: в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства В Самаре на линии выйдут 25 новых автобусов Самарская молодежь строит будущее АПК Многодетным семьям Самарской области компенсируют стоимость обучения ребенка в вузе или колледже Вернулись уточки и рыбки: в Самаре расчистили озера Старицы Дубовый Ерик

Общество

В Самаре на линии выйдут 25 новых автобусов

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре автопарк транспортной компании "Самара Авто Газ", обслуживающей около 80 маршрутов, пополнился 20 новыми автобусами марки "Lotos-105-C02". Они приобретены в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и переданы перевозчику Государственной транспортной лизинговой компанией по механизму льготного лизинга.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Еще 5 автобусов марки "Foton" поступят в город в ближайшее время, они будут задействованы в пассажирских перевозках до международного аэропорта "Курумоч" им. С. П. Королева.

"Наша цель — стабильно работающий общественный транспорт, комфортный и удобный для жителей и гостей Самары. Чтобы пассажир просто приходил на остановку, садился в автобус и спокойно ехал по своим делам. Важно, что перевозчики осознают эту задачу и совершенствуют свой подвижной состав, — сказал глава города Самара Иван Носков. — К следующему году весь транспорт предприятия будет не старше трех лет, как того требуют новые стандарты работы для перевозчиков, действующие с 2025 года. За поддержку совместных инициатив благодарю Министерство транспорта Российской Федерации и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева".

Низкопольные автобусы марки "Lotos-105-C02" произведены в городе Набережные Челны в 2025 году и вмещают до 92 пассажиров. В них также предусмотрены места для инвалидов-колясочников и родителей с детскими колясками. Входные группы оборудованы откидными аппарелями, а салоны — системой кондиционирования, печками, USB-слотами для зарядки гаджетов, внутренними камерами видеонаблюдения, валидаторами и электронным информационным табло, показывающим в числе прочего температуру в автобусе. Также автобусы оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС.

"Сейчас завершаем дооснащение новых автобусов и оформление необходимых документов, определяем маршруты — на самых оживленных и востребованных направлениях эти автобусы точно будут. Еще порядка 100 единиц транспорта планируем приобрести до конца года", — отметил директор компании-перевозчика "Самара Авто Газ" Александр Кочерыгин.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в числе которых "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда", и государственных программ Российской Федерации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2