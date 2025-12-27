Самарские полицейские "накрыли" очередной незаконный елочный базар

В Самаре правоохранители обнаружили на пр. Кирова нелегальную точку по продаже хвойных деревьев. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
55-летний продавец не был индивидуальным предпринимателем и не имел юридического лица. А место продажи товара не входило в перечень официально утвержденных площадок для елочных базаров.
Полицейские изъяли 47 деревьев и составили протокол о предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.