Самарские полицейские "накрыли" очередной незаконный елочный базар

В Самаре правоохранители обнаружили на пр. Кирова нелегальную точку по продаже хвойных деревьев. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

55-летний продавец не был индивидуальным предпринимателем и не имел юридического лица. А место продажи товара не входило в перечень официально утвержденных площадок для елочных базаров.

Полицейские изъяли 47 деревьев и составили протокол о предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии.