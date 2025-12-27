16+
Общество

Наталья Полянскова: "Сегодня в Самарской области реализуется одна из самых масштабных и продуманных моделей комплексной поддержки участников СВО и их семей"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 26 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подвел итоги развития региона в 2025 году. Одним из ключевых направлений работы, которую правительство региона ведет совместно с Госфондом "Защитники Отечества" в Самарской области, является поддержка участников и ветеранов СВО и членов их семей.

"Это был не просто отчет о проделанной работе, а свидетельство глубокой, системной и уважительной заботы о тех, кто стоит на защите родины. Сегодня в нашем регионе реализуется одна из самых масштабных и продуманных моделей комплексной поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Самарская область по праву стала флагманом в этой сфере: у нас уже действует 47 региональных мер поддержки — и в этом году мы видели расширение мер поддержки. Это не просто цифры, а реальные инструменты помощи: от социальной и трудовой интеграции до жилищных и образовательных гарантий. Создание Центра "Сердце воина" стало символом этой заботы — места, где каждый участник СВО чувствует себя услышанным, поддержанным и нужным обществу.

Мы не ограничиваемся мерами соцподдержки, выплатами и льготами, наши социальные координаторы лично участвуют в сопровождении, знают о конкретных проблемах ветеранов и их близких. Сегодня мы охватили все сферы жизни и наладили взаимодействие со всеми профильными ведомствами и министерствами, общественными организациями, работаем с региональными властями. Впереди еще много совместных задач, которые требуют комплексного подхода к решению вопросов наших защитников. Филиал фонда совместно с правительством Самарской области  продолжит работу по поддержке героев и их семей.

Особого внимания заслуживает кадровая программа "Школа героев", которая уже дает первые весомые результаты: ее выпускники возглавляют муниципальные администрации, работают в органах власти. Их назначение — яркое подтверждение того, что опыт, мужество и патриотизм становятся основой новой региональной элиты.

Не менее значим и трудовой вектор поддержки. Введение квотирования рабочих мест для участников СВО — инициатива, которую Самарская область первой реализовала в стране. Наш регион в пятерке лучших по уровню трудоустройству участников СВО.

По поручению губернатора реализуется и будет продолжена программа "СВОе дело", где ветераны СВО получают знания для того, чтобы запустить свой бизнес.

Огромное значение имеет вовлечение ветеранов СВО в общественную деятельность, создание возможностей для самореализации через спорт. И во время прямой линии Вячеслав Андреевич озвучил планы по созданию сети фиджитал-центров. Эта работа невероятно важна и необходима.

Образование, жилье, адаптация, диспансеризация, денежная компенсация вместо земельного участка с 2025 года — каждая мера продумана и соответствует реальным пожеланиям и запросам наших героев. Мы стремимся обеспечивать все условия для возвращения к мирной жизни, адаптации и вовлечению в общественную жизнь и эту работу продолжим", — отметила руководитель самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.

