Общество

Для ребят из Самарской области зажглась главная Новогодняя Елка ПФО

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 25 декабря, в Нижнем Новгороде состоялась традиционная Новогодняя Елка полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этом году мероприятие посетили около тысячи детей, приехавших на праздник из регионов Приволжья.

Фото: пресс-служба полпреда президента в ПФО

В делегацию Самарской области вошли 18 ребят. Это дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, участников СВО, а также победители и лауреаты окружных общественных проектов.

Традиция проводить в округе Новогоднюю Елку полномочного представителя президента России в ПФО соблюдается на протяжении более 15 лет. Окружной праздник прошел в Нижегородской государственной академической филармонии им. М. Ростроповича. Юных гостей ожидала музыкальная сказка "Дед Мороз, вернись!", погрузившая их в захватывающие приключения с элементами симфо-рок-концерта. В представлении приняли участие артисты Нижегородской филармонии, студенты детской студии творческого развития "Оперение" и юные воспитанники школы-студии Ансамбля народной песни и танца "Любава".

"Новый год — волшебный праздник для всех детей, когда исполняются их мечты. И задача взрослых поддержать веру в исполнение заветных желаний, в добро, показать удивительную силу любви и семейного тепла. Каждому участнику Елки хочу пожелать верить в возможности достичь любых вершин, развивать свои таланты, и тогда жизнь будет насыщена яркими интересными событиями!" — сказал заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев.

Кроме новогоднего спектакля организаторы окружного мероприятия подготовили для ребят культурную программу — обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля, планетария, музеев и исторических мест города.

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

