Для ребят из Самарской области зажглась главная Новогодняя Елка ПФО

В четверг, 25 декабря, в Нижнем Новгороде состоялась традиционная Новогодняя Елка полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этом году мероприятие посетили около тысячи детей, приехавших на праздник из регионов Приволжья.

В делегацию Самарской области вошли 18 ребят. Это дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, участников СВО, а также победители и лауреаты окружных общественных проектов.

Традиция проводить в округе Новогоднюю Елку полномочного представителя президента России в ПФО соблюдается на протяжении более 15 лет. Окружной праздник прошел в Нижегородской государственной академической филармонии им. М. Ростроповича. Юных гостей ожидала музыкальная сказка "Дед Мороз, вернись!", погрузившая их в захватывающие приключения с элементами симфо-рок-концерта. В представлении приняли участие артисты Нижегородской филармонии, студенты детской студии творческого развития "Оперение" и юные воспитанники школы-студии Ансамбля народной песни и танца "Любава".

"Новый год — волшебный праздник для всех детей, когда исполняются их мечты. И задача взрослых поддержать веру в исполнение заветных желаний, в добро, показать удивительную силу любви и семейного тепла. Каждому участнику Елки хочу пожелать верить в возможности достичь любых вершин, развивать свои таланты, и тогда жизнь будет насыщена яркими интересными событиями!" — сказал заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев.

Кроме новогоднего спектакля организаторы окружного мероприятия подготовили для ребят культурную программу — обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля, планетария, музеев и исторических мест города.