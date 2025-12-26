В Самарской области реализуется комплексная стратегия подготовки кадров для АПК

Подводя итоги социально-экономического развития в 2025 г., губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил успехи в развитии АПК.

По мнению врио ректора Самарского государственного аграрного университета Вадима Герасименко, в регионе уже много сделано для обеспечения продовольственной безопасности. "Область ведет системную работу и закладывает основу для устойчивого долгосрочного роста в АПК. Поэтому губернатор уделяет большое внимание решению кадрового вопроса в отрасли", — подчеркнул Герасименко.

Основой этой стратегии стал федеральный проект "Кадры в АПК". В 2025 г. в школах региона открылось восемь агротехнологических классов, где ученики углубленно изучают биологию, химию, физику и математику в прикладном аграрном ключе. На создание и оснащение этих классов направлено более 30 млн рублей. В следующем году запланировано открытие агроклассов еще в шести школах.

Одновременно регион напрямую стимулирует внедрение научных разработок в реальный сектор. По механизму государственного возмещения 90% затрат сельхозтоваропроизводителей на применение инноваций местных ученых компенсируется из бюджета. Эта мера уже дала результат: в 2025 г. выполнено более 20 практико-ориентированных проектов ученых аграрного университета, которые внедряются в сельхозпроизводство.

"Регион целенаправленно формирует интеллектуальную базу — от школьных агроклассов до поддержки ученых и студентов", — отметил Герасименко.

Решение кадровых вопросов дополняют меры социальной поддержки. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева уже дважды увеличивался размер "подъемных" выплат для молодых специалистов на селе. В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" решаются вопросы обеспечения жильем и создания комфортных условий жизни в сельской местности.

Таким образом, в Самарской области создается комплексная экосистема для развития АПК, объединяющая раннюю профориентацию школьников, прямую финансовую поддержку внедрения инноваций и социальные гарантии для молодых кадров.

"Перед нами стоит масштабная задача, обозначенная главой региона, — стать лидирующим аграрным вузом в Приволжском федеральном округе. Благодаря поддержке правительства региона и федерального центра, которую отрасль сейчас получает, у нас есть все возможности для ее достижения", — подчеркнул руководитель вуза.