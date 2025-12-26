В Самарской области реализуется комплексная стратегия подготовки кадров для АПК

Подводя итоги социально-экономического развития в 2025 г., губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил успехи в развитии АПК.
По мнению врио ректора Самарского государственного аграрного университета Вадима Герасименко, в регионе уже много сделано для обеспечения продовольственной безопасности. "Область ведет системную работу и закладывает основу для устойчивого долгосрочного роста в АПК. Поэтому губернатор уделяет большое внимание решению кадрового вопроса в отрасли", — подчеркнул Герасименко.
Основой этой стратегии стал федеральный проект "Кадры в АПК". В 2025 г. в школах региона открылось восемь агротехнологических классов, где ученики углубленно изучают биологию, химию, физику и математику в прикладном аграрном ключе. На создание и оснащение этих классов направлено более 30 млн рублей. В следующем году запланировано открытие агроклассов еще в шести школах.
Одновременно регион напрямую стимулирует внедрение научных разработок в реальный сектор. По механизму государственного возмещения 90% затрат сельхозтоваропроизводителей на применение инноваций местных ученых компенсируется из бюджета. Эта мера уже дала результат: в 2025 г. выполнено более 20 практико-ориентированных проектов ученых аграрного университета, которые внедряются в сельхозпроизводство.
"Регион целенаправленно формирует интеллектуальную базу — от школьных агроклассов до поддержки ученых и студентов", — отметил Герасименко.
Решение кадровых вопросов дополняют меры социальной поддержки. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева уже дважды увеличивался размер "подъемных" выплат для молодых специалистов на селе. В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" решаются вопросы обеспечения жильем и создания комфортных условий жизни в сельской местности.
Таким образом, в Самарской области создается комплексная экосистема для развития АПК, объединяющая раннюю профориентацию школьников, прямую финансовую поддержку внедрения инноваций и социальные гарантии для молодых кадров.
"Перед нами стоит масштабная задача, обозначенная главой региона, — стать лидирующим аграрным вузом в Приволжском федеральном округе. Благодаря поддержке правительства региона и федерального центра, которую отрасль сейчас получает, у нас есть все возможности для ее достижения", — подчеркнул руководитель вуза.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами