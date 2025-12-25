Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить маленьких пациентов клиник СамГМУ

В среду, 24 декабря, в Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку: к ним с крыши больницы спустился десант из Дедов морозов.

Доброе приключение стало возможным благодаря совместным усилиям сотрудников МЧС России и активистов партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Спасатели, прибывшие на пожарной машине в образах Деда Мороза и Снегурочки, поздравили ребят с наступающими праздниками. Они привезли с собой атмосферу волшебства и вручили сладкие подарки прямо в палаты.

Особый восторг у малышей вызвали еще девять Дедов Морозов, которые спустились к ним прямо с крыши.