Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить маленьких пациентов клиник СамГМУ

В среду, 24 декабря, в Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку: к ним с крыши больницы спустился десант из Дедов морозов.
Доброе приключение стало возможным благодаря совместным усилиям сотрудников МЧС России и активистов партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Спасатели, прибывшие на пожарной машине в образах Деда Мороза и Снегурочки, поздравили ребят с наступающими праздниками. Они привезли с собой атмосферу волшебства и вручили сладкие подарки прямо в палаты.
Особый восторг у малышей вызвали еще девять Дедов Морозов, которые спустились к ним прямо с крыши.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.