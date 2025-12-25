В Самаре 26 декабря перекроют движение по ул. Шостаковича

В Самаре 26 декабря состоится ряд мероприятий, посвященных 35-летию со дня образования МЧС России.
В связи с этим с 7:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности по ул. Шостаковича на участке от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской.
Также с 19:00 25 декабря до 14:00 26 декабря на указанном участке будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.
27 декабря ограничения движения на данном участке, как это было заявлено ранее, не планируется.
Общественный транспорт проследует по своим обычным маршрутам. Ограничительные меры не касаются также спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области.
