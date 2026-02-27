16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец пытается вернуть два "бракованных" Mercedes и получить более 40 млн рублей На СВО погиб учитель истории из Самары Проект "Отец Героя. Самарская область" победил в региональном этапе премии "Серебряный Лучник" "Очень хорошо помогли": мама бойца СВО из Самарской области получила компенсацию на газификацию дома В регионе на мартовские праздники изменится расписание электричек

Общество

Тольяттинец пытается вернуть два "бракованных" Mercedes и получить более 40 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 11
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тольяттинец Даниил Пыну четвертый год судится с АО "Мерседес-Бенц РУС", пытаясь вернуть два автомобиля Mercedes, как бракованные, и взыскать десятки миллионов рублей. Дела рассматриваются с августа 2022 года.

Фото: ©РИА Новости / Евгений Одиноков

Тольяттинец Даниил Пыну четвертый год судится с АО "Мерседес-Бенц РУС", пытаясь вернуть два автомобиля Mercedes, как бракованные, и взыскать десятки миллионов рублей. Дела рассматриваются с августа 2022 года. 

Оба дела слушались в Автозаводском районном суде Тольятти. Пока в опубликованных материалах наиболее полно раскрыты подробности по первому из них, дошедшему до кассации. 

Даниил Пыну в сентябре 2020 г. приобрел черный Mercedes-Benz 400 d 4MATIC 2020 года выпуска у ООО "Дженерал Сервис", которое принадлежит его отцу, предпринимателю Реджепу Пыну. Изначально авто приобреталось в дилерском центре Mercedes-Benz ООО "Центр-КАМА" в Набережных Челнах за 7,8 млн рублей.

Уже летом 2021 г. в "Центр-КАМА" на автомобиле по гарантии были заменены задние фары, а при последующей эксплуатации у машины были выявлены недостатки в виде потери тяги и мощности двигателя, невключения турбокомпрессора, "тугой педали тормоза", постороннего предмета в задней фаре и неисправности датчика дождя.

В попытке устранить неисправности Пыну-младший летом 2022 г. обратился к тольяттинскому дилеру Mercedes-Benz ООО "Влако-Сервис", ссылаясь на то, что в таком состоянии авто не может безопасно доехать до Набережных Челнов. Однако ему было отказано со ссылкой на то, что "автомобили с не истекшим сроком гарантии дилерский центр не принимает для проведения каких-либо работ, поскольку в настоящее время у дилеров отсутствуют комплектующие для их проведения".

Пыну направил претензию представителю Mercedes-Benz в России АО "Мерседес-Бенц РУС", которое также является и производителем автомобиля. В компании сослались на имеющиеся сложности в логистических цепочках поставок запасных частей и подтвердили факт неправомерности отказа ООО "Влако-Сервис" в приеме автомобиля на СТО для проведения диагностических работ. Впрочем, в "Мерседес-Бенц РУС" посетовали при этом, что "Влако-Сервис" является отдельным юридическим лицом и обязать его выполнять те или иные действия нет возможности. 

Тольяттинцу предложили обратиться на любую другую авторизованную СТО Mercedes-Benz, добавив, что  ни один из дилеров не может предоставить потребителю гарантийное обслуживание.

В итоге Пыну был вынужден заказать независимую экспертизу в НИЦ "Экспертные технологии". Экспертом было установлено, что присутствуют производственные дефекты. На момент проведения исследования рекомендованная розничная стоимость нового Mercedes Benz 400 d 4MATIC составляла 28,8 млн рублей.

Самарец заплатил за китайский авто 410 тысяч и отсудил 8,5 млн рублей
Суд Железнодорожного района Самары вынес решение о взыскании с компании "Проф групп строй" 8,5 млн руб. по делу о защите прав потребителя. С иском в суд обратился Сергей Голотрапчук, купивший в автосалоне автомобиль Chery Tiggo 4.

Уже с заключением эксперта Пыну обратился к "Мерседес-Бенц РУС" с претензией, в которой требовал вернуть уплаченные за товар деньги. В компании ответили отказом и сослались на обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств. Вероятно, имелась в виду пандемия коронавируса.

В августе 2022 г. тольяттинец обратился в суд Автозаводского района с иском, в котором просил суд обязать компанию "Мерседес-Бенц РУС" принять некачественный автомобиль и взыскать с нее 56 млн рублей. Сумма сложилась из 7,8 млн руб., за которые приобреталась машина, 11,7 млн разницы между стоимостью покупки и розничной ценой нового аналогичного автомобиля, 36,2 млн неустойки за 464 дня, которые истец не мог пользоваться автомобилем, а также 200 тыс. компенсации морального вреда.

Суд назначил судебную экспертизу, и та подтвердила производственный характер недостатков. В итоге в октябре 2023 г. требования Пыну были удовлетворены, за исключением размеров компенсации морального вреда и неустойки. Моральный вред оценили в 5 тыс. рублей. При расчете же неустойки был учтен период моратория, связанного с распространением COVID-19, также она была признана явно несоразмерной и уменьшена до 300 тыс. рублей.

Всего истцу присудили 20,2 млн руб., а также неустойку в размере 1% от стоимости автомобиля — 195 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Решение устояло в апелляции, однако в июне 2024 г. Шестой кассационный суд общей юрисдикции вернул дело на новое рассмотрение в апелляционной инстанции. Кассация указала на нарушения норм права, в частности, возникли вопросы к экспертизам. С июля 2024 г. дело рассматривается заново в Самарском областном суде, однако производство по нему несколько раз приостанавливалось — в последний раз 19 февраля 2026 года.

В июне 2023 г. Пыну подал новый иск. В нем речь шла уже об автомобиле Mercedes-Benz GLE 300 D 4MATIC 2021 года выпуска, который он покупал также у компании отца за 6,5 млн рублей. Мужчине с помощью той же экспертной организации удалось доказать, что в автомобиле неисправен турбокомпрессор. На этот раз Даниилу Пыну присудили 21 млн рублей. Правильность этого решения сейчас рассматривает областной суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1