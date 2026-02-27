В ближайшие дни в Самарской области потеплеет до 0°C

В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие дни в Самарскую область придет оттепель - в начале марта столбик поднимется до 0°C.
В пятницу, 27 февраля, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха -5…-7 °C.
В субботу, 28 числа, в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -10…-15 °C, днем -3…-8 °C.
1 марта в Самарской области сохранится облачная и снежная погода. Прогнозируется юго-западный ветер, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 °C, днем столбик термометра поднимется 0…-5 °C.
В понедельник, 2 марта, по-прежнему будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, днем 0…-5 °C.
3 марта вновь ожидается облачная погода и снег. Ветер юго-западный, южный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -2…-7 °C, днем воздух прогреется до -4…+1 °C.
