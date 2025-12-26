16+
Общество

С 31 декабря по 11 января в центре Самары запретят продажу алкоголя

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Правительство Самарской области опубликовало распоряжение о полном запрете на розничную продажу алкоголя в Самаре в связи с новогодними праздниками.

Запрет вводится с 31 декабря по 11 января с 8:00 до 23:00 и будет действовать в центре города.

Нельзя будет купить спиртное в границах следующих улиц:

  • ул. Вилоновской (от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской);
  • ул. Галактионовской (от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской);
  • ул. Красноармейской (от ул. Фрунзе до ул. Самарской);
  • ул. Чапаевской (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской).

Указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.

