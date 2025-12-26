Поставят на счётчик: в России вдвое повысится плата за холодную воду

С 6 декабря 2025 года в России изменится схема начисления платы за холодную воду — это касается тех, у кого в квартире нет счетчиков. Согласно постановлению правительства, для таких абонентов повышающий коэффициент увеличится с 1,5 до 3. Как уточнили в Минстрое, это изменение должно простимулировать россиян устанавливать счетчики и вовремя их поверять.
"Постановлением устанавливается повышающий коэффициент в размере 3 только для расчета потребления холодного водоснабжения, размер которого обычно не превышает 10% от общей стоимости жилищно-коммунальных услуг. Повышающий коэффициент применяется только для потребителей, которые не установили приборы учета холодного водоснабжения, и не распространяется на горячее водоснабжение и электроснабжение", — говорится в публикации ведомства.
Решение принято на федеральном уровне, распространяется на все регионы страны и обязательно к применению всеми поставщиками воды.
Дело в том, что в многоквартирных домах нередко возникают небалансы: в дом поступает определённый объём воды, но жителям выставляется существенно меньше. Причин этому несколько. Где-то проживает гораздо больше жильцов, чем официально прописано. Где-то жильцы расходуют воды гораздо больше норматива. В итоге реальные расходы ложатся на всех жителей дома через общедомовые начисления. Новые коэффициенты должны снизить такие перекосы.
Кроме того, обновлены правила доначислений за несанкционированные подключения к внутридомовым сетям. Если раньше суммы могли корректироваться в зависимости от обстоятельств, теперь снизить их можно только при наличии реальной счётной ошибки. Такой подход должен уменьшить количество скрытых подключений и сделать распределение расходов в доме более справедливым.
Таким образом, изменения законодательства направлены на то, чтобы сделать расчёты с жильцами более точными, где каждый платит за те объемы, которые он реально потребил, не перекладывая на соседей свои расходы сверх отраженных в квитанции.
А главная цель — сделать систему оплаты прозрачной, уменьшить разрыв между фактическим и начисленным потреблением и обеспечить справедливое распределение расходов среди жителей. А для каждого конкретного потребителя важно лишь одно: знать свои права, понимать суть нововведений и внимательно относиться к собственной квитанции.
Пример расчета: если в ноябре оплата за воду составляла условно 300 рублей, то в декабре — около 700 рублей, а в январе, за полный месяц по новым правилам — 900 рублей. Тем, кто хочет экономить, необходимо принять меры по установке приборов учета.
