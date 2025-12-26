16+
Транспорт Транспорт и связь

Андрей Ковалёв, Авито Авто: "Мы хотим, чтобы рынок стал безопаснее и прозрачнее"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Рынок автомобилей с пробегом в России в 2025 году вырос на 2% по сравнению с прошлым годом. При этом количество продаж у крупных продавцов, то есть дилеров, снизилось на 13% по сравнению с прошлым годом, а у частных лиц выросло на 14%. О трендах на первичном и вторичном рынке автомобилей и об инновациях, которые позволяют повышать эффективность бизнеса, рассказывает Андрей Ковалёв, директор направления "Автомобили с пробегом" платформы Авито Авто.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Российский автомобильный рынок не первый год живет в условиях нестабильной экономической ситуации. Количество регистраций новых автомобилей в этом году на 16% ниже, чем в прошлом.

Наблюдается несколько отличий между первичным и вторичным рынками. Во-первых, в марочной структуре. На рынке новых автомобилей в 2025 году китайские бренды занимают около 50%, а на вторичном — около 5%, но спрос на китайские авто с пробегом значимо растет.

Еще одно отличие между рынками — это доля кредитов. В сегменте новых машин она составила около 57%, что на 10 п. п. выше значений 2024 года. На вторичном рынке этот показатель значительно ниже — около 8%.

Третье отличие — субсидированные программы от производителей, которые значимо снижают фактическую кредитную ставку для покупателей новых авто. Так, средняя ставка на новый автомобиль в 2025 году составила 11,6%, в то время как на рынке автомобилей с пробегом она в среднем достигает 22,9%.

Если говорить о тенденциях, то средний чек на новые автомобили зафиксировался на отметке 3,4 млн рублей, и он не менялся год к году. На рынке автомобилей с пробегом он составил 1,5 млн рублей, что на 7,5% ниже, чем в прошлом году.

Меняется и потребительское поведение. По данным платформы, уже 85% пользователей начинают поиск авто онлайн: человек сначала смотрит автомобиль в интернете и только потом звонит или едет в дилерский центр. Вдобавок к этому 21% пользователей не хотят тратить много времени на покупку автомобиля, и доля таких покупателей растет.

При выборе автомобиля с пробегом покупатели хотят видеть онлайн-историю автомобиля. Поэтому на Авито предлагают "Автотеку" — сервис проверки авто по VIN и госномеру из более чем 2000 источников данных. В нем отражается полная информация об автомобиле, например, о повреждениях после ДТП, истории владения, прохождения ТО и другие детали.

Во-вторых, покупатели хотят фиксированную цену, чтобы в салоне дилера она не отличалась от указанной онлайн, и эта потребность закрывается в объявлениях сервиса "Селект".

В-третьих, людям важно знать о реальном техническом состоянии автомобиля и для этого на платформе могут предоставить диагностику, которую передали дилеры по выбранной машине.

При покупке новых автомобилей потребитель помимо итоговой стоимости интересуется условиями кредита и возможностью сдать свое авто через трейд-ин.

Еще одной из тенденций в потребительском поведении становится переход в онлайн. Как показывают исследования платформы, покупатели все чаще общаются с продавцами в чатах. Если в начале 2024 года доля контактов через чаты у дилеров была 50%, то в ноябре 2025 года — уже 68%.

В этом году Авито Авто собрали все сервисы в единую платформу, ядром которой стала система по управлению бизнесом дилера "Автохаб". Она позволяет видеть статистику и принимать ежедневные решения практически на всех этапах дилерского бизнеса, от поиска автомобиля до его покупки, продажи и аналитики.

В Авито Авто используют большое количество сервисов, которые повышают эффективность и устойчивость дилерского бизнеса. Например, "Селект" позволяет дилеру увеличить производительность отдела продаж, а соответственно и скорость продажи автомобиля, поскольку с ним покупатель может выбрать и забронировать машину. Благодаря работе с сервисом дилер получает в среднем 14% дополнительного трафика.

Еще один полезный сервис — "Аукцион". Он позволяет частному лицу быстро продать автомобиль дилеру. Буквально через 2 часа после размещения объявления у пользователя появляется сразу несколько предложений от представителей автосалонов, а сделка закрывается в течение двух дней. Дилер при этом может кратно повысить выработку выкупа автомобилей, то есть сделать бизнес эффективнее.

"Авито Оценка" дает рекомендации по цене как профессиональным игрокам, так и частным покупателям.

На Авито Авто 99% объявлений проверяются автоматически при помощи искусственного интеллекта. А, например, в "Автотеке" алгоритмы ИИ обучены на десятках миллионов данных об автомобилях и позволяют давать рекомендации о необходимости привлечения эксперта на осмотр, а также подсвечивает, на что именно стоит обратить внимание.

В "Автохабе" ИИ-модели помогают в анализе эффективности обработки трафика и определении горячих лидов, которые были обработаны не в полной мере. Одна из таких моделей анализирует каждый звонок дилеру по более чем 70 параметрам и дает рекомендации, как улучшить процесс общения с клиентом.

Наконец, с помощью ИИ процесс подачи объявления для частных продавцов стал проще. Раньше, например, нужно было вбивать госномер вручную, чтобы в карточку подгрузились все технические характеристики по автомобилю. Сейчас достаточно добавить фотографию машины с госномером: одна модель ИИ считывает его и переводит из картинки в текст, другая — вбивает номер в базу, соединяет с VIN-номером и подтягивает все данные об авто в карточку объявления.

Команда Авито понимает рыночные тенденции, и это позволяет вовремя выявлять структурные вызовы, с которыми сталкивается дилерское сообщество, действуя на опережение: не просто адаптировать продукты под текущие реалии, но и формировать инструменты, которые станут востребованными завтра.

В стремлении к безопасному и прозрачному рынку Авито использует такой инструмент, как встречи и конференции с участниками рынка. Так, в этом году прошел "Авто Саммит" от Авито Авто, который собрал на одной площадке производителей, дилеров, в том числе международных, банки, страховые компании, регуляторов (в этом году был представитель ЦБ), чтобы вместе обсудить бизнес и рынок, проблемы и возможные решения.

Мероприятие посетило более тысячи человек офлайн и онлайн. В рамках конференции говорили не только о локальных, но и о глобальных трендах рынка, а основной целью было создать комфортное пространство для прямого диалога всех игроков рынка, которые смогут не только обсудить самые острые вызовы и тенденции этого года, но и найти возможные эффективные пути для развития своего бизнеса.

