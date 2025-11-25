16+
Минград отказался давать застройщикам добро на сокращение парковок в новых ЖК

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Количество парковок для новых проектов строительства жилья в Самарской области будут рассчитывать по формуле. Об этом министр градостроительной политики Андрей Грачев заявил на урбан-ток-шоу "Строительство. Недвижимость. Rent& Sale", которое состоялось в Самаре во вторник, 25 ноября.

Фото: Александра Ламзина

По его словам, действующий норматив по парковкам (1 машиноместо на 1 квартиру) многие застройщики считают чрезмерным. Поэтому многие просили об отклонениях: 0,8 к 1, 0,6, к 1, 0,5 к 1.

"Коллеги, но во-первых, вопрос количества парковок — это вопрос развития общественного транспорта. Во-вторых, это вопрос расчетный: учитывается коэффициент автомобилизации, плотности населения, и везде он будет разным. Сейчас хотим заложить формулу в региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП). И наша позиция, что вообще института отклонений по парковкам не существует. Механизм называется отклонение от предельных параметров строительства. Парковки у нас к строительству отношения не имеют", — отметил Андрей Грачев.

