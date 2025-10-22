16+
Общество

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

"Был норматив 1:1 (одно парковочное место на одну квартиру), и жители часто спрашивали, хорошо это или плохо. Но это субъективные понятия. Нужно учитывать наличие общественного транспорта, уровень автомобилизации в целом и так далее. И тогда может стоит установить для каждого района свой норматив по парковкам", — сказал министр.

По его словам, в рамках разработки региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) от специалистов поступило предложение, рассчитывать количество парковок по формуле, которая будет учитывать особенности территории, включая озвученные факторы.

Министр отметил, что после принятия нормативов, в том числе по парковкам, важно никому не предоставлять привилегий.

"Нужно убрать институт отклонений от нормативов, так как он затягивает процедуру инвестиционного цикла. Как только мы систематизируем документы и создадим настоящую конкуренцию, не нужно будет что-то точечно подкручивать", — считает Андрей Грачев.

Ранее министерство также рассматривало вопрос о привязке норматива парковок к площади. Сейчас такая норма действует для проектов комплексного развития территорий.

