В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.
"Был норматив 1:1 (одно парковочное место на одну квартиру), и жители часто спрашивали, хорошо это или плохо. Но это субъективные понятия. Нужно учитывать наличие общественного транспорта, уровень автомобилизации в целом и так далее. И тогда может стоит установить для каждого района свой норматив по парковкам", — сказал министр.
По его словам, в рамках разработки региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) от специалистов поступило предложение, рассчитывать количество парковок по формуле, которая будет учитывать особенности территории, включая озвученные факторы.
Министр отметил, что после принятия нормативов, в том числе по парковкам, важно никому не предоставлять привилегий.
"Нужно убрать институт отклонений от нормативов, так как он затягивает процедуру инвестиционного цикла. Как только мы систематизируем документы и создадим настоящую конкуренцию, не нужно будет что-то точечно подкручивать", — считает Андрей Грачев.
Ранее министерство также рассматривало вопрос о привязке норматива парковок к площади. Сейчас такая норма действует для проектов комплексного развития территорий.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно