Врачи и fashion-эксперты дают советы по правильному подбору бюстгалтера, чтобы избежать травмы груди

Октябрь во всем мире традиционно считается месячником борьбы с раком груди — одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Эксперты сети off-price магазинов Familia и врач Страхового Дома ВСК подготовили базовые советы для женщин о мерах профилактики РМЖ, в частности поделились правилами подбора бюстгалтера, помогающими избежать травм груди.
Как рассказала врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Анна Солодухина, рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующее место в структуре онкозаболеваемости среди женского населения — на него приходится почти 21% случаев онкологии у женщин в стране. Однако при ранней диагностике показатели выздоровления достигают более 90%.
В преддверии "Розового октября" эксперты Familia провели опрос среди своих покупательниц из разных возрастных групп. В результате выяснилось, что более 61% россиянок от 25 до 40 лет ответственно относятся к своему здоровью — проходят диспансеризацию не реже, чем один раз в три года. А в группе 40 — 65 лет порядка 73% заявили, что обследуются ежегодно. Причем только у 25% из них в анамнезе есть факторы риска РМЖ.
По данным Анны Солодухиной, в группу риска рака груди в первую очередь входят женщины с генетическими факторами. Также надо внимательнее следить за здоровьем женщинами с ранним началом менструации и поздней менопаузой, тем, у кого нет детей или они появились в зрелом возрасте, кто сталкивался с нарушением лактации. А также в зоне риска РМЖ — девушки с ожирением, диабетом и вредными привычками. Кроме того, риск развития РМЖ возрастает в 40 — 45 лет.
Один из распространенных мифов о раке груди заключается в том, что неверный выбор бюстгальтера может повлиять на развитие онкологии. Проведенные научные исследования не подтвердили давнее предположение о том, что тесный бюстгальтер увеличивает риск рака молочной железы из-за сдавливания лимфатических сосудов и накопления канцерогенов.
"Сосредоточьтесь на доказанных факторах рисках рака груди и регулярном скрининге. Выбирайте удобное белье из дышащих материалов для комфорта и здоровья, а не из страха перед онкологией", — советует врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Анна Солодухина.
И все же стоит помнить, что нижнее белье не должно вызывать дискомфорта, чтобы не травмировать грудь. По данным Familia, более 73% россиянок от 25 до 40 лет выбирают бюстгальтеры по красоте, а не удобству. В группе старше 40 лет этот показатель ниже — 67%.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас