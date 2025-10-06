ВРО СоюзМаш совместно с НОВИКОМом развивает донорское движение в Воронежской области

Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей России (ВРО СоюзМаш) совместно с ФМБА при поддержке банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) развивает донорское движение в Воронежской области с 2017 года. В регионе ежегодно проходит порядка 60 донорских акций, в которых участвуют около 3000 человек.
Очередная акция состоялась на базе клинической больницы № 33 в Нововоронеже. В ней приняли участие сотрудники Нововоронежской АЭС. Все желающие прошли медицинское обследование и сдали кровь, которая направлена в стационары для помощи пациентам.
Дни донора проходят в регионе в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между ВРО СоюзМаш и Воронежским областным центром крови. Оно направлено на развитие донорского движения и проведение регулярных донорских акций на промышленных предприятиях.
"Движение безвозмездного донорства важно для машиностроительной отрасли, где трудятся тысячи специалистов. Оно позволяет вовлекать сотрудников в общественно полезную деятельность и укреплять культуру взаимопомощи. Предприятия Воронежской области традиционно активно включаются в эту работу. При этом особенно значимой является поддержка НОВИКОМа, Председатель Правления которого курирует наше отделение. Содействие банка позволяет расширять возможности донорской деятельности", — отметил председатель ВРО СоюзМаш, генеральный директор АО "ВЦКБ "Полюс" Анатолий Кузнецов.
За годы работы к движению присоединились сотрудники крупнейших промышленных предприятий и вузов региона: АО "Электросигнал", АО "Концерн "Созвездие", Воронежского государственного технического университета, Воронежского государственного лесотехнического университета и других.
Многие участники акций становятся постоянными донорами, так как осознают важность этой деятельности. По статистике каждому третьему жителю Земли в течение жизни требуется донорская кровь.
"В моей семье возникла ситуация, когда близкой родственнице потребовалась донорская кровь. Я понимаю значимость таких мероприятий. Поэтому хочу продолжать участвовать в них, чтобы поддерживать людей, нуждающихся в помощи", — рассказал инженер-конструктор АО "КБХА" Владислав Яценко.
Традиционно несколько раз в год в рамках заседаний ВРО СоюзМаш проходят церемонии награждения активных доноров. В конце сентября благодарности и памятные награды получили сотрудники предприятий, которые неоднократно сдавали кровь, а также почетные доноры региона.
