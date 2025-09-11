В рамках нацпроекта в Ставропольском районе появятся два новых объекта здравоохранения

Благодаря реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" возводят новую врачебную амбулаторию в с. Ягодное и фельдшерско-акушерский пункт в с. Верхний Сускан. Теперь местные жители будут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические обследования в современных условиях.

Уже возведен каркас врачебной амбулатории, выполняется устройство кровли. В фельдшерско-акушерском пункте идет внутренняя отделка помещений.

"Комфортная и светлая атмосфера новых медицинских подразделений создаст благоприятные условия как для продуктивной работы медицинского персонала, так и для получения качественной медицинской помощи пациентами. Современное оснащение позволит оказывать широкий спектр услуг: от первичной и неотложной медицинской помощи до проведения профилактических осмотров и диспансеризации", - рассказал главный врач Ставропольской больницы Расим Мударисов.

Кроме того, недавно завершен капитальный ремонт офисов врачей общей практики Ставропольской центральной районной больницы в селах Тимофеевка, Верхнее Санчелеево и Жигули. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы в терапевтическом отделении села Хрящевка.

Модернизация первичного звена здравоохранения - одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. В текущем году будет возведено более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории.