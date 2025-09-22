СГМУ имени В. И. Разумовского расширяет арсенал методов диагностики онкологических заболеваний

В УКБ № 1 Саратовского медуниверситета теперь доступна процедура ПЭТ/КТ с фтор-ПСМА (18 °F-ПСМА) на современном томографе последнего поколения Discovery IQ GE*. Этот аппарат обеспечивает высочайшее качество изображений при минимальной лучевой нагрузке и сокращенном времени сканирования, что делает процедуру более комфортной для пациентов, сообщила пресс-служба вуза.
Радиофармпрепарат 18 °F-ПСМА избирательно накапливается в опухолевой ткани, позволяя визуализировать даже мельчайшие метастазы размером от 1 мм. Это открывает возможности для диагностики рецидивов рака предстательной железы еще на ранних стадиях.
Еще одним важнейшим направлением в диагностике является ПЭТ/КТ с радиофармпрепаратом 18 °F-фторэтилтирозин (18 °F-ФЭТ). Данная методика позволяет точно определить границы опухолей головного мозга, их биологическую активность, а также оценку ответа на ранее проведенную терапию.
Подобная диагностика незаменима при подозрении на злокачественные процессы в структурах мозга, а также при мониторинге состояния пациента после курса терапии.
Диагностика ПЭТ/КТ в отделении радионуклидной диагностики УКБ № 1 Саратовского медуниверситета выполняется опытными специалистами радиологами и рентгенологами. Внедрение современных методов диагностики позволяет значительно повысить точность постановки диагноза, ускорить процесс обследования и сделать качественное медицинское обслуживание более доступным, в том числе для населения по полисам ОМС.
"Рак предстательной железы занимает второе место по заболеваемости среди злокачественных новообразований у мужчин в России. Современные методы диагностики играют ключевую роль в раннем выявлении этого опасного заболевания", — подчеркнули в пресс-службе медуниверситета.
* Требуется предварительная консультация и направление врача
