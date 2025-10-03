16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Личным примером: ветераны СВО присоединились к прививочной кампании против гриппа в Самаре Более 650 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа В Красноярском районе до конца года откроются два новых современных фельдшерско-акушерских пункта В Самаре возводят диагностический модуль поликлиники № 14 Тольяттинцы заняли призовое место в конкурсе "Лучшая бригада скорой помощи"

Здравоохранение Общество

Личным примером: ветераны СВО присоединились к прививочной кампании против гриппа в Самаре

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вернувшиеся с фронта ветераны СВО подали личный пример самарцам, приняв участие в вакцинации от гриппа. Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.

Одним из первых вакцинацию прошел гвардии младший сержант запаса Павел Кудаков. Для него, отца троих детей, предпринимателя и участника программы "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев"), такая профилактика — логичное продолжение активной гражданской позиции.

"Когда есть возможность бесплатно и коллективно укрепить иммунитет — это правильный выбор. Так мы повышаем собственную защиту и вносим вклад в здоровье всего общества", — отметил участник программы "Школа героев" Павел Кудаков.

К акции присоединились и другие ветераны СВО, труженики тыла, блокадники. Как рассказала Ольга Баранова, директор Самарского Дворца ветеранов, их учреждение традиционно становится одной из площадок для вакцинации старшего поколения в преддверии сезона простуд.

Медицинские работники подчеркивают: вакцинация, проведенная своевременно, позволяет иммунной системе успеть подготовиться к пику заболеваемости.

"Коллективный иммунитет — это наша общая защита. Особенно он важен для уязвимых групп: пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями. Чем больше привитых, тем безопаснее среда для всех", — подчеркнула врач по медицинской профилактике Самарской городской больницы № 6 Анастасия Устинова. 

На сегодня в области уже привито около 650 тысяч жителей, включая 250 тысяч детей. Для удобства самарцев работают как стационарные пункты в медучреждениях, так и выездные бригады на предприятиях.

Узнать о ближайшем пункте вакцинации и наличии препаратов можно с помощью интерактивной карты на сайте областного минздрава.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2