Личным примером: ветераны СВО присоединились к прививочной кампании против гриппа в Самаре

Вернувшиеся с фронта ветераны СВО подали личный пример самарцам, приняв участие в вакцинации от гриппа. Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Одним из первых вакцинацию прошел гвардии младший сержант запаса Павел Кудаков. Для него, отца троих детей, предпринимателя и участника программы "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев"), такая профилактика — логичное продолжение активной гражданской позиции.
"Когда есть возможность бесплатно и коллективно укрепить иммунитет — это правильный выбор. Так мы повышаем собственную защиту и вносим вклад в здоровье всего общества", — отметил участник программы "Школа героев" Павел Кудаков.
К акции присоединились и другие ветераны СВО, труженики тыла, блокадники. Как рассказала Ольга Баранова, директор Самарского Дворца ветеранов, их учреждение традиционно становится одной из площадок для вакцинации старшего поколения в преддверии сезона простуд.
Медицинские работники подчеркивают: вакцинация, проведенная своевременно, позволяет иммунной системе успеть подготовиться к пику заболеваемости.
"Коллективный иммунитет — это наша общая защита. Особенно он важен для уязвимых групп: пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями. Чем больше привитых, тем безопаснее среда для всех", — подчеркнула врач по медицинской профилактике Самарской городской больницы № 6 Анастасия Устинова.
На сегодня в области уже привито около 650 тысяч жителей, включая 250 тысяч детей. Для удобства самарцев работают как стационарные пункты в медучреждениях, так и выездные бригады на предприятиях.
Узнать о ближайшем пункте вакцинации и наличии препаратов можно с помощью интерактивной карты на сайте областного минздрава.
