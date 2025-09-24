Порядка 400 жителей села Ореховка будут получать медицинскую помощь в современных условиях

На данный момент завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики села Ореховка Алексеевского района. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

ОВОП в Ореховке обслуживает порядка 400 местных жителей. Теперь они будут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические обследования в современных условиях.

"Капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения имеет важное значение для обеспечения доступности медицинской помощи в сельских территориях. В офисе врача общей практики проведен капитальный ремонт кровли, внутренних помещений и инженерных сетей", — рассказал главный врач Нефтегорской центральной районной больницы им. Н. И. Звягинцева Владимир Черкасов.

Кроме того, недавно завершен капитальный ремонт офисов врачей общей практики Нефтегорской ЦРБ в селах Дмитриевка, Богдановка и Зуевка Нефтегорского района, а также Герасимовки Алексеевского района.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.