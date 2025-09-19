Терапевт ВСК рассказала, какие опасности несет употребление собранных в лесу грибов

Начало осени — традиционный сезон сбора грибов, но стоит помнить об их опасности для организма. До 95% отравлений происходит из-за неправильного определения съедобных и ядовитых видов грибов. Причем даже условно "съедобные" грибы при неправильной обработке или сборе в неподходящих условиях могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Чаще всего причиной наиболее тяжелых отравлений является употребление в пищу по ошибке грибов семейства бледной поганки, в результате которого уровень летальности составляет до 50%. Анна Солодухина, ведущий врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК рассказывает о самых частых причинах и симптомах интоксикации.

Почему отравлений грибами становится все больше

Сырые грибы — это скоропортящийся продукт, который нельзя хранить в тёплом месте, а в холодильнике стоит держать не более 24 часов. Иначе в нем начинают размножаться бактерии и накапливаться токсины. Избежать отравлений помогает термическая обработка — таким образом нейтрализуются некоторые токсины, и грибы становятся более безопасными для пищеварения. Варить их стоит минимум 15–20 минут.

Также стоит с осторожностью употреблять консервированные в домашних условиях грибы, т. к. они могут стать причиной смертельно опасного заболевания — ботулизма, проявляющегося параличом, в том числе дыхательной мускулатуры. Отравление происходит из-за попадания в банку микроскопических частиц грунта, содержащего бактерии Clostridium botulinum. В анаэробной (бедной кислородом) среде микроорганизм размножается и вырабатывает сильнейший нейротоксин. Поэтому при покупке консервированных грибов отдавайте предпочтение проверенным производителям, а при консервировании в домашних условиях неукоснительно соблюдайте технологию и применяйте автоклавирование (способ стерилизации консервов, при котором гибнут и бактерии, и споры).

Как распознать отравление грибами

Грибные токсины комплексно поражают различные системы организма. Первые признаки отравления могут проявиться как через полчаса после употребления, так и через несколько часов или дней. К ним относятся желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота и боль в животе. Также при интоксикации возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой — повышение или снижение артериального давления, нарушение сердечного ритма, возникающие как проявление развившегося обезвоживания, или прямого действия токсина. Потеря жидкости и попадание ядовитых веществ в организм могут спровоцировать и неврологические симптомы — начиная от общей слабости и недомогания, до головной боли, головокружения, потери сознания, диплопии (двоение в глазах) и галлюцинаций, судорог и ощущения потери чувствительности или невозможности двигать конечностями. Также иногда кожа может приобрести желтушный оттенок, покрыться высыпаниями.

При подозрении на острое отравление ядовитыми грибами необходима обязательная госпитализация, даже если симптомы кажутся незначительными. Чем раньше будет начато лечение, тем выше риск благополучного выздоровления.

"Расскажите врачу всё, что знаете о грибах, которые вы употребляли в пищу: их внешний вид, где и когда они были собраны и как обработаны, ел ли эти грибы кто-то из ваших близких, и как они себя чувствуют. Эта информация может иметь решающее значение для постановки правильного диагноза и назначения лечения. Также расскажите об изменениях в вашем состоянии, как началось заболевание, а какие симптомы появились позже. Помните, отравление грибами — это серьёзно! Не рискуйте своим здоровьем и жизнью. Если у вас есть хоть малейшие сомнения, лучше отказаться от употребления и сбора грибов. А при появлении тревожных симптомов — не медлите с обращением к врачу", — предупреждает Солодухина Анна Андреевна, ведущий врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.