16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Важное звено сохранения здоровья граждан: в центрах амбулаторной онкологической помощи выявляют рак на ранних стадиях Порядка 400 жителей села Ореховка будут получать медицинскую помощь в современных условиях В Самарской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ СГМУ имени В. И. Разумовского расширяет арсенал методов диагностики онкологических заболеваний Терапевт ВСК рассказала, какие опасности несет употребление собранных в лесу грибов

Здравоохранение Общество

Важное звено сохранения здоровья граждан: в центрах амбулаторной онкологической помощи выявляют рак на ранних стадиях

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области работают 12 центров амбулаторной онкологической помощи. По результатам диспансеризации в них проводится диагностика при подозрении на онкологическое заболевание.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Центры амбулаторной онкологической помощи — это специализированные подразделения медицинских учреждений, в которых пациенты могут пройти необходимые диагностические обследования и получить консультацию врача-онколога. Эти специализированные подразделения являются ключевым элементом в системе ранней диагностики и маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественные новообразования, обнаруженные в ходе диспансеризации.

"Диспансеризация и профилактические осмотры — основные инструменты скрининга, "первый фильтр", позволяющий заподозрить заболевание на самой ранней, часто бессимптомной стадии, — подчеркнул главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Олег Каганов. — Если в ходе осмотра, по результатам лабораторных или инструментальных исследований в рамках диспансеризации выявлено подозрение на злокачественное новообразование, пациент направляется в центр амбулаторной онкологической помощи. В первом полугодии 2025 года в центрах амбулаторной онкологической помощи региона впервые выявлено 2051 злокачественное новообразование, из них 1538 случаев — на ранней стадии".

В ЦАОП пациентам по показаниям проводится комплекс уточняющих исследований. Подразделения оснащены современным диагностическим оборудованием — аппаратами УЗИ, КТ, цифровыми рентгеновскими установками, маммографами и эндоскопическими системами, которые позволяют выявить заболевание на ранней стадии. При подтверждении наличия злокачественного новообразования пациент направляется в онкологический диспансер для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения.

Мероприятия по профилактике и борьбе с онкологическими заболеваниями проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5