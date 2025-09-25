Важное звено сохранения здоровья граждан: в центрах амбулаторной онкологической помощи выявляют рак на ранних стадиях

В Самарской области работают 12 центров амбулаторной онкологической помощи. По результатам диспансеризации в них проводится диагностика при подозрении на онкологическое заболевание.
Центры амбулаторной онкологической помощи — это специализированные подразделения медицинских учреждений, в которых пациенты могут пройти необходимые диагностические обследования и получить консультацию врача-онколога. Эти специализированные подразделения являются ключевым элементом в системе ранней диагностики и маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественные новообразования, обнаруженные в ходе диспансеризации.
"Диспансеризация и профилактические осмотры — основные инструменты скрининга, "первый фильтр", позволяющий заподозрить заболевание на самой ранней, часто бессимптомной стадии, — подчеркнул главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Олег Каганов. — Если в ходе осмотра, по результатам лабораторных или инструментальных исследований в рамках диспансеризации выявлено подозрение на злокачественное новообразование, пациент направляется в центр амбулаторной онкологической помощи. В первом полугодии 2025 года в центрах амбулаторной онкологической помощи региона впервые выявлено 2051 злокачественное новообразование, из них 1538 случаев — на ранней стадии".
В ЦАОП пациентам по показаниям проводится комплекс уточняющих исследований. Подразделения оснащены современным диагностическим оборудованием — аппаратами УЗИ, КТ, цифровыми рентгеновскими установками, маммографами и эндоскопическими системами, которые позволяют выявить заболевание на ранней стадии. При подтверждении наличия злокачественного новообразования пациент направляется в онкологический диспансер для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения.
Мероприятия по профилактике и борьбе с онкологическими заболеваниями проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
