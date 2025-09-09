За первую учебную неделю рост заболеваемости ОРВИ в регионе составил более 19%

За 36 неделю текущего года в Самарской области зарегистрировано 7081 случаев ОРВИ. Показатель на 10 тыс. населения — 22,6, что ниже эпидпорога на 1,1%. Об этом сообщает Роспотребнадзор Самарской области.

Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 64,2%, 3-6 лет на 56,4%, 7-14 лет на 57,0%. Заболеваемость выше эпидпорога в возрастной группе 15 лет и старше на 44,3%.

В сравнении с предыдущей 35 неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 19,6% или на 1157 случаев (на 35 неделе зарегистрировано 5924 случаев ОРВИ) и в возрастных группах: 0-2 года на 5,7%, 3-6 лет на 0,5%, 7-14 лет на 36,2%, 15 лет и старше на 22,4%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция парагриппа, аденовирусов, риновирусов, COVID-19.